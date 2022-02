Sportlov hela veckan på Folkan – och belönade filmer

Publicerad fredag, 11 februari 2022, 07:11 av Redaktionen

Sportlovet sätter prägel på utbudet som Folkets Hus står för kommande vecka. Det blir pysseldagar i foajén, och barnvänliga filmer. För vuxna – en kriminalklassiker i nyinspelning.

Döden på Nilen – en film med män i mustascher

Biopremiär 11 februari. Hercule Poirots egyptiska äventyr ombord på en glamorös flodbåt förvandlas till en skrämmande jakt på en mördare när en idyllisk smekmånad blir krossad av ond bråd död. Flera offer. Flera misstänkta. Vem gjorde det, och vem står näst på tur?

Språk: Engelska – svensk text

Regissör: Kenneth Branagh

Skådespelare/medverkande: Kenneth Branagh, Gal Gadot, Armie Hammer, Letitia Wright, Sophie Okonedo, Tom Bateman

Längd: 2 tim 7 min

Åldersgräns: 11 år (7 år i vuxens sällskap)

Trailer

Programmet

Fredag

11.00 Ur spår

11.30 Parallella mödrar

13.30 Utvandrarna

14.15 Costa Brava, Libanon

16.30 Sing 2

16.45 Monsterfamiljen – ingen är perfekt

18.00 Marry Me på Röda Kvarn

19.00 Döden på Nilen

19.30 Comedy Queen

20.30 Scream på Röda Kvarn

Lördag

14.30 Bamse och vulkanön

15.00 Lidköpings Filmstudio: Barnmorskan

16.00 Sing 2 på Röda Kvarn

16.30 Monsterfamiljen – ingen är perfekt

18.30 Marry Me på Röda Kvarn

17.45 Döden på Nilen

18.45 Nightmare Alley

20.30 Moonfall

Söndag

14.00 Pelle Kanin 2 – på rymmen

14.30 Sing 2

16.15 Monsterfamiljen – ingen är perfekt

17.00 Ur spår

17.00 Spider-Man: No Way Home på Röda Kvarn

18.30 Kupé nr. 6

Måndag

10-15 Sportlovspyssel

11.00 Sing 2

11.30 Aja baja, Alfons Åberg

13.00 Bamse och vulkanön

13.30 Monsterfamiljen – ingen är perfekt

15.00 Pelle Kanin 2 – på rymmen

15.45 Spider-Man: No Way Home

17.30 Måndagsbio: Clara Sola

19.00 Marry Me

20.00 Drömmannen

Tisdag

10-15 Sportlovspyssel

11.00 Monsterfamiljen – ingen är perfekt

11.30 Aja baja, Alfons Åberg

13.00 Bamse och vulkanön

13.30 Sing 2

15.00 Pelle Kanin 2 – på rymmen

16.00 Comedy Queen

17.15 Drömmannen

18.15 Döden på Nilen

19.30 Ur spår

21.00 Scream

Onsdag

10-15 Sportlovspyssel

11.00 Monsterfamiljen – ingen är perfekt

11.30 Aja baja, Alfons Åberg

13.00 Bamse och vulkanön

13.30 Sing 2

15.00 Pelle Kanin 2 – på rymmen

16.00 Utvandrarna

17.15 Clara Sola

17.30 Geek Academy: Brädspelskväll

19.00 Uncharted

19.30 Marry Me

Torsdag

10-15 Sportlovspyssel

11.00 Monsterfamiljen – ingen är perfekt

11.30 Aja baja, Alfons Åberg

13.00 Pelle Kanin 2 – på rymmen

13.30 Sing 2

15.15 Comedy Queen

16.00 Spider-Man: No Way Home

17.15 Kupé nr. 6

19.00 Uncharted

19.45 Moonfall

