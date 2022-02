Alla Hjärtans dag!

Här finns plats för kärleksfulla hälsningar

Publicerad fredag, 11 februari 2022, 02:05 av Redaktionen

14 februari är Alla Hjärtans Dag.

Här kan du helt gratis skicka hälsning till den du vill visa din kärlek.

Uppdatering sker kontinuerligt.



Skicka din hälsning via e-post till desk@lidkopingsnytt.nu. Införandet är gratis.

Använd enbart alfabetet.

Det går inte att skicka in via kommentarerna.

Glöm inte underteckna med namn.

Stora hjärtan till våra tre barn med respektive samt lika stora hjärtan till våra åtta barnbarn

och en extra kram till två utav dem som fyller år

Hälsningar från Svante och Ulla Ekelund

Vill skicka en hälsning på Alla Hjärtans Dag till mina barn.

Sofia , Emma och Alexander Forss med respektive och barnbarn.

Tack för att ni är så snälla och ställer upp.

Kram från mamma, svärmor och mormor.

Eva Karlevid

Vill skicka en hälsning på alla hjärtans dag till mina goda arbetskamrater Lotta, Elin, Sandra och Sara.

Kram Annika Karlsson

Vill fira mina älskade barn Pelle och Alexandra karlsson på alla hjärtans dag. Kram mamma och pappa.

Annika och Sören Karlsson

En alla hjärtans dag kram till min kärlek Jocke och mina fyra underbara barn Hampus, Hugo, Melwin och Wilma

Kramar från Mamma Linda

Kram till Patrik Ottersten

Från Karin

Kram till mina barn

Sandra,Sebastian, Sabina, Simone, Sammy, Sissela och Seth.

Från Karin

Vill skicka en hjärtansdag hälsning till mina 4 döttrar Therese ,Sofia ,Angelica ,Johanna o deras familjer.

Kram från mamma ,mormor svärmor Rosmari Fransson- Höglund.

Vill skicka massor av kramar till mina underbara barnbarn Ingrid och Olof, även pappan till dom, Johan, vill nog också ha en kram

Hälsningar från en Farfar och Far som heter Göran

Massa alla hjärtans dag kramar och pussar till våra fina barnbarn Novalie Molly Wilmer och Holger och till deras föräldrar Erica och Andreas! Ni är bäst! Kram från mormor Kicki och morfar Roger.