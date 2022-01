LÖRDAG 29 JANUARI

Folkets Hus:

14.30 Bamse och vulkanön, Barntillåten

15.00 Lidköpings filmstudio: The Power of the Dog

15.00 Röda Kvarn Sing 2, 7 år

16.30 Monsterfamiljen – ingen är perfekt, 7 år

17.30 Röda Kvarn Ur spår, Barntillåten

18.00 Fri introduktion till Rigoletto

19.00 Direkt från Metropolitan: Rigoletto, 260 kr 3 tim 1 min

19.15 Nightmare Alley, 15 år

SÖNDAG 30 JANUARI

Folkets Hus

14.00 Pelle Kanin 2 – på rymmen, Barntillåten

14.30 Monsterfamiljen – ingen är perfekt, 7 år

14.30 Röda Kvarn Sing 2, 7 år

16.15 Utvandrarna, 11 år

17.00 Ur spår, Barntillåten

17.00 Röda Kvarn Spider-Man: No Way Home, 11 år

MÅNDAG 31 JANUARI

Folkets Hus

17.30 Måndagsbio: Costa Brava, Libanon, 7 år

Frallfika från kl. 16.30

18.00 The King’s Man, 15 år

TISDAG 1 FEBRUARI

Folkets Hus

18.00 Nightmare Alley, 15 år

18.30 Ur spår, Barntillåten

ONSDAG 2 FEBRUARI

SeniorCenter

Digitala mötesplatsen: 11 Digitala mötesplatsen. Social samvaro och digital aktivitet. Föranmälan via mail till seniorcenter@lidkoping.se.

Konsert

Sigfridskyrkan: 19 Kungsbacka Piano Trio. Arr Lidköpings konsertförening och Svenska kyrkan. Entré vuxna 150:-

Folkets Hus

11.00 Ur spår, Barntillåten

11.30 Utvandrarna, 11 år

13.30 West Side Story, 11 år

14.30 Costa Brava, Libanon, 7 år

16.45 Nightmare Alley, 15 år

17.00 Utvandrarna, 11 år

19.45 Spider-Man: No Way Home, 11 år

20.00 Scream, 15 år

TORSDAG 3 FEBRUARI

SeniorCenter

Digitala mötesplatsen; 11 Social samvaro och digital aktivitet. Mer information och föranmälan via mail till seniorcenter@lidkoping.se

Folkets Hus

18.00 Utvandrarna, 11 år

18.30 Ur spår, Barntillåten



FREDAG 4 FEBRUARI

LÖRDAG 5 FEBRUARI

SÖNDAG 6 FEBRUARI

MÅNDAG 7 FEBRUARI

SeniorCenter

Digitala mötesplatsen; 10:00-12:40 Parkera med mobilen. I Lidköping kan du betala din parkerings-avgift med en app som heter Easypark. Den är användarvänlig och smart. Boka en individuell träff (40 min) med IT-pedagog Elin som lär dig använda appen. Medtag egen mobiltelefon. Boka tid, tel 0510-77 17 75.

SAP-pensionärerna

SAP-Exp: 14 Årsmöte. FHM:s rekommendationer, möjlighet delta digitalt. Sedvanliga årsmötesförhandlingar, Nomineringar.

TISDAG 8 FEBRUARI

SeniorCenter

Digitala mötesplatsen; 11:00 Digitala mötesplatsen. Social samvaro och digital aktivitet.

Mer information och föranmälan via mail till seniorcenter@lidkoping.se

ONSDAG 9 FEBRUARI

Gamla Stadens S-förening

SAP-Exp: 18 Årsmöte. Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Nomineringar till kommunfullmäktigelistan

TORSDAG 10 FEBRUARI

SeniorCenter

SeniorCenter; 9:00-11:30 Digitala Coachen. Enskild handledning kring digital teknik. Boka tid (30 min) 0510-77 12 88

TISDAG 15 FEBRUARI

SeniorCenter

Digitala mötesplatsen; 11:00 Social samvaro och digital aktivitet. Mer information och föranmälan via mail till seniorcenter@lidkoping.se

Biblioteksscenen 14:00-15:30 IT-Café med tema Lösenord. I den digitala miljön krävs många lösenord och dessutom komma ihåg dem! IT-pedagogerna tipsar, visar och hjälper dig hantera dina lösenord på ett bra sätt. Föranmälan krävs: 0510-77 17 75.

TORSDAG 17 FEBRUARI

SeniorCenter

Digitala mötesplatsen; 9:00-11:30 Digitala Coachen. Enskild handledning kring digital teknik.

Plats: SeniorCenter. Boka tid (30 min) 0510-77 12 88

LÖRDAG 19 FEBRUARI

Lidköpings Brukshundklubb

Klubbstugan: 18 Årsmöte och årsfest (OBS ev covidregler)

TISDAG 22 FEBRUARI

SeniorCenter

Biblioteksscenen; 11:00-12:00 Mobil och surfplatta i vardagen. Medtag din teknik och ställ dina frågor och låt dig inspireras av den moderna vardagstekniken! Ingen föranmälan kärvs.

ONSDAG 23 FEBRUARI

SeniorCenter

Digitala mötesplatsen; 11:00 Digitala mötesplatsen. Social samvaro och digital aktivitet.

Mer information och föranmälan via mail till seniorcenter@lidkoping.se

Folkets Hus

19 Carl-Einar i Förlångtbortaland med Carl-Einar Häckner

TORSDAG 24 FEBRUARI

SeniorCenter

SeniorCenter; 9:00-11:30 Digitala Coachen. Enskild handledning kring digital teknik. Boka tid (30 min) 0510-77 12 88

LÖRDAG 26 FEBRUARI



Byadag Lundsbrunn

Flera aktiviteter:

10-12 Upplevelsevandring till företag och andra verksamheter. Barn får provsitta lastbilar.

11-13,30 Speakers Corner i bygdegården och träff med Götene kommun, Polisen m fl. Journalist P O Tidholm om landsbygdsfrågor

12-14,30 Pröva padel, fotboll, yoga, fys, reiki m m.

15-17 Avslutning med panelsamtal om Lundsbrunn på Resort & Spa.

LÖRDAG 5 MARS

Konsert

S:t Nicolai kyrka: Karlsson Barock. Arr Lidköpings konsertförening och Svenska kyrkan. Entré vuxna 150:-

FREDAG 2 APRIL

Scenshow

Sparbanken Lidköping Arena: 1930 Magnus Carlsson; Från Barbados till Gamla stan.

LÖRDAG 12 MARS

Konsert

Missionskyrkan: Trio Suomi – finska världsartister på turné. Arr Lidköpings konsertförening. Entré vuxna 150:-

LÖRDAG 2 APRIL

Konsert

Stenhammarkyrkan: 17 Göteborgs Stråkoktett. Arr Lidköpings konsertförening. Entré vuxna 150:-

SÖNDAG 10 APRIL

Boksläpp och guidning

Lundsbrunns Brunnspaviljong: 10 guidning runt kulturbyggnaderna. 16 Boksläpp i bygdegården. ; Linnés Arvinge av Samuel Åhman



LÖRDAG 23 APRIL

Konsert

S:t Nicolai kyrka: 17 Hägersten á Capella. Arr Lidköpings konsertförening. Entré vuxna 150:-

FREDAG 6 MAJ

Konsert

Folkets Hus: 19 Lena Willemark, Anders Jormin och Karin Nakagawa. Arr Lidköpings konsertförening. Entré vuxna 150:-

LÖRDAG 7 MAJ

Konsert

S:t Nicolai kyrka: 17 Unga körer från Göteborgs domkyrka. Arr Lidköpings konsertförening. Entré vuxna 150:-

TORSDAG 26 MAJ

Sörboleden, Lundsbrunn

Gökotta