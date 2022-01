Vasaloppet i biopremiär: Ur spår!

Publicerad fredag, 28 januari 2022, 01:30 av Redaktionen

Tre nya filmer på Folkets Hus program denna vecka, som även låter alla som vill att tillsammans på Folkan följa invigningen av Göteborgs Filmfestival. Och så blir det opera.

Ur spår

Biopremiär fredag.

En varm komedi om ett syskonpar som har helt olika utmaningar i livet, men som har en sak gemensamt, de ska ta sig an Vasaloppet. Daniel är VD och tränar som en elitidrottsman medan Lisa är på botten. Arbetslös och frånskild med en dotter som hellre vill bo hos sin pappa.

Lisa råkar en dag påstå för sin dotter att hon ska åka Vasaloppet och tillsammans måste det omaka syskonparet införliva löftet.

Barntillåten. 1 tim 49 min.

Trailer. Biljetter.

Nightmare Alley

Biopremiär fredag.

En mystisk luffare slår sig ihop med ett cirkussällskap, lär sig deras cirkusknep och upptäcker sin egen fallenhet att låtsas läsa andras tankar. Hans karisma tar honom tillslut till storstaden och tillsammans med sin assistent tillika flickvän fortsätter de lura folk, men nu inflytelsefulla och rika personer.

Det hela ställs på sin spets när han möter en slug psykolog som använder honom till sina egna syften. Frågan är vem som lurar vem tillslut.

Från 15 år. 2 tim 30 min.

Trailer. Biljetter.

Monsterfamiljen – ingen är perfekt

Biopremiär fredag.

Familjen Wishbone kan tyckas vara väldigt vanliga, men på ett sätt är de helt unika – de kan lika snabbt som oväntat förvandlas till monster! När vänner till familjen kidnappas av monsterjägaren Mila Starr måste de komma till undsättning.

Dags för lillebror Max att bli en varulv och storasyster Fay en mumie, medan mamma omvandlas till en vampyr och pappa till Frankensteins monster. Det visar sig snart att Mila arbetar på uppdrag av sina stränga föräldrar, som behöver monster till hemliga experiment. Max förstår att Mila inte är ond utan bara rädd för att inte göra allt hennes föräldrar kräver, och han försöker få henne att istället hjälpa till att befria deras vänner.

Tillsammans inser både Mila och familjen Wishbone att ingen är perfekt, och att det inte är så viktigt – man kan ju bli älskad för precis den man är. Barntillåten. 1 tim 43 min

Trailer. Biljetter.

Måndagsbio: Costa Brava, Libanon

Vårens andra måndagsbio presenterar filmen Costa Brava, Libanon. Familjen Badri har tröttnat på föroreningarna och korruptionen som genomsyrar livet i Beirut och har valt att leva i total isolering i de pittoreska bergen i Libanon.

Men när regeringen börjar bygga ett sopberg alldeles intill deras hus, kommer allt det de flytt ifrån ifatt dem. Familjen måste välja mellan att stanna och göra motstånd, eller att återigen bryta upp. När soporna från hela landet hopar sig på deras tröskel uppdagas dolda spänningar mellan familjens tre generationer och det gemensamma valet att leva på landet känns inte lika självklart för alla längre.

Nu måste de bestämma sig. Göra motstånd eller stoppa huvudet i sanden? Eller göra som farmor. Smyga ut och skaffa en mobiltelefon.

Komiskt, tragiskt och stundtals helt absurt skildrar prisbelönta filmregissören Mounia Akl familjelivets berg- och dalbana och ett samhälle i sönderfall. Frallfika ingår i biljettpriset och finns framdukat från kl. 16.30.

www.lidkopingsfolketshus.se

Festivalinvigning på fredag!

Du missar väl inte chansen att g på röda mattan när Göteborg FIlm Festival invigs på fredag. Invigningsceremonin på Draken direktsänds på stora duken i Folkan 1 och därefter ser vi Christoffer Sandlers filmatisering av Jenny Jägerfelds berättelse Så jävla easy going. Bubblet står framdukat från kl. 17.

www.lidkopingsfolketshus.se

Rigoletto från Metropolitan

På lördag visas Bartlett Shers uppsättning av Verdis mästerverk Rigoletto direkt från New York.

Tony Award-pristagaren Bartlett Sher förflyttar berättelsen om hovnarren Rigoletto till 1920-talet. Räkna med snygg art deco-scenografi och eleganta kostymer, skapade av två designers som tillsammans vunnit hela åtta Tony Awards. Barytonen Quinn Kelsey gör rollen som Rigoletto för första gången på Met. I rollen som Gilda ses sopranen Rosa Feola. Dirigerar gör Daniele Rustioni. Den första operan i Giuseppe Verdis ”trilogi” som också inkluderar Trubaduren och La traviata.

Rigoletto kretsar kring tre huvudpersoner: en hovnarr, briljant men trasig till kropp och själ; den sybaritiske adelsmannen han tjänar och narrens naiva tonårsdotter som hamnar mittemellan dem. Det är berättelse om kärleken i alla dess former – föräldrakärlek, romantisk och köttslig kärlek – utspelad med en berusande vacker musik och ett nyanserat och psykologiskt inkännande libretto. Med en handling som går från förförelse till kidnappning och i slutändan mord är operan i huvudsak berättelsen om en ödesdigert överbelastad ensamstående förälder som desperat vill skydda sin enda dotter.

Kl. 18 erbjuds Björn Ekbloms introduktion till kvällens föreställning. Förbeställ pausförtäring med ett mail till servering@lidkopingsfolketshus.se.

Program dag för dag 28 januari-3 februari

Fredag

11.00 Utvandrarna

11.30 Ur spår

14.00 West Side Story

14.30 Monsterfamiljen – ingen är perfekt

17.30 Invigning av Göteborg Film Festival

Livesänd ceremoni med öppningsfilmen Så jävla easy going

17.00 Spider-Man: No Way Home

17.30 Ur spår på Röda Kvarn

20.00 Scream

20.00 Nightmare Alley på Röda Kvarn

Lördag

14.30 Bamse och vulkanön

15.00 Lidköpings filmstudio: The Power of the Dog

15.00 Sing 2 på Röda Kvarn

16.30 Monsterfamiljen – ingen är perfekt

17.30 Ur spår på Röda Kvarn

18.00 Fri introduktion till Rigoletto

19.00 Direkt från Metropolitan: Rigoletto

19.15 Nightmare Alley

Söndag

14.00 Pelle Kanin 2 – på rymmen

14.30 Monsterfamiljen – ingen är perfekt

14.30 Sing 2 på Röda Kvarn

16.15 Utvandrarna

17.00 Ur spår

17.00 Spider-Man: No Way Home på Röda Kvarn

Måndag

17.30 Måndagsbio: Costa Brava, Libanon

Frallfika från kl. 16.30

18.00 The King’s Man

Tisdag

18.00 Nightmare Alley

18.30 Ur spår

Onsdag

11.00 Ur spår

11.30 Utvandrarna

13.30 West Side Story

14.30 Costa Brava, Libanon

16.45 Nightmare Alley

17.00 Utvandrarna

19.45 Spider-Man: No Way Home

20.00 Scream

Torsdag

18.00 Utvandrarna

18.30 Ur spår