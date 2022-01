Lidköpingsnytt som E-post – gratis

Publicerad söndag, 23 januari 2022, 20:03 av Redaktionen

Du kan få våra nyheter alldeles gratis i din e-brevlåda.

Lidköpingsnytt.nu ger vardagar ut ett enkelt nyhetsbrev som skickas per e-post.

Välkommen att prenumerera – Klicka in och läs mer.



Under perioder då många är lediga från arbetet (högsommar och jultid) begränsas utgivningen.

Detta för att inte överfylla läsarnas e-postlådor.

Prenumerationen är kostnadsfri.

Registret över prenumeranter är stängt för insyn. Det upplåts eller används inte till något annat än för kontakt mellan Lidköpingsnytts redaktion och respektive läsare. Registret kontrolleras mot virus och spionprogram av F-Secure Antivirus och Antispionprogram – som uppdateras två gånger dagligen.

Så här blir du prenumerant:

Skicka oss ett e-brev: redaktion@lidkopingsnytt.nu.

Märk ditt meddelande med ”Prenumeration”.

Om du vill avbeställa så skicka ett meddelande på samma sätt och skriv att du vill avsluta prenumerationen.

OBS: Enligt reglerna för databaser kan vi inte ta emot anmälningar för prenumerationer på annat sätt än genom att vi får ett e-brev som är avsänt med den e-postadress som sedan skall ta emot nyhetsbrevet. Det går exempelvis inte att sitta på en arbetsdator och beställa nyhetsbrevet till hemdatorn, eller att på annat sätt skicka beställning till en annan adress.