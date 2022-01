Stigande vattenstånd – mycket sjöfart

Publicerad fredag, 21 januari 2022, 11:28 av Björn Smitterberg

De senaste dagarna har Vänerns yta stigit ganska brant. På fredagsmorgonen var ytan på 44,5 meter – ändå 14 under det normala för januari. Men en höjning har skett de senaste fyra dagarna.

Sjöfarten på Vänern är ganska livlig nu och de närmaste dagarna. Alla handelshamnar har eller väntar besök av lastfartyg.

Till Lidköping väntas

på måndag ”Kelt” med last från Nederländerna,

på onsdag ”Valday” med last från Litauen, och

på fredag ”Seeland” med last från Tyskland