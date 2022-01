Dagens bild – Hotel Pater Noster

Publicerad onsdag, 19 januari 2022, 05:26 av Redaktionen

Pater Noster utanför Marstrand utses till världens bästa hotellkoncept.

I konkurrens med lyxhotell från hela världen, vinner den 154 år gamla vindpinade fyrmästarbostaden guld i prestigefyllda AHEAD Global Awards.

AHEAD Awards, the Awards for Hospitality, Experience and Design, är den internationella hotell- och hospitality-branschens viktigaste tävling som belönar de mest innovativa projekten i respektive världsdel och globalt.

I november 2021 vann Pater Noster – ett hem vid horisonten AHEAD:s pris för Europas bästa hotellkoncept och kvalificerade sig därmed för världspriset. Och nu har den 80 personer starka globala juryn utsett den isolerade lilla fyrplatsen och designbyrån Stylt till vinnare av AHEAD Global New Concept Award – världens bästa helhetskoncept som förenar arkitektur, design och upplevelser.

– Ett litet fyrmästarhem på den svenska västkusten som utses till världens bästa hotellkoncept i konkurrens med globala miljardinvesteringar – det säger en hel del om den nya synen på vad som egentligen är lyx”, säger Stylts grundare och kreative ledare Erik Nissen Johansen. ”Här lever man på öns villkor, fångar sin egen middag och lär sig om platsens dramatiska historia. Detta är ett ställe som förstärker sinnena och bjuder på stora upplevelser.”

Sedan starten sommaren 2020 har den nya satsningen ute på Pater Noster väckt enorm internationell uppmärksamhet. Och i stället för att profilera sig som ett exklusivt boutiquehotell, är det alltid berättelsen om fyrmästarnas gamla hem som står i centrum.

– Med Pater Nosters hjälp har människor över hela världen fått upp ögonen för den unika svenska västkusten, säger Fredrik Lindén, VD på Turistrådet Västsverige. Nu har vi en destination och ett besöksmål i absolut världsklass som bjuder på ett koncentrat av Bohuslän.