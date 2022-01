Över 4.000 i Lidköping fick RUT-avdrag

Publicerad tisdag, 18 januari 2022, 08:15 av Redaktionen

Så här kan RUT-avdrag användas på ett säkert sätt.

20 miljoner till företag i Lidköping

– En stabil utveckling av branschen, men nu är det viktigt att kunderna väljer seriösa städföretag med kollektivavtal och gärna auktorisation, säger Pernilla Enebrink, näringspolitisk expert på arbetsgivarorganisationen Almega Hemserviceföretagen.

Under 2021 har 1,2 miljoner svenskar köpt tjänster som berättigar till rutavdrag och nästan 25 500 företag har utfört tjänsterna under året. Det är nästan 100 000 fler köpare och över 2 300 fler utförare än 2020. Det visar Rutindikatorn som baseras på statistik från Skatteverket och som har analyserats av Almega Hemserviceföretagen.

– – – –

Lidköping:

4.439 köpare under 2021, en ökning med 9.

89 utförare – en minskning med 3

20,83 miljoner kronor utbetalt – en ökning med 12,1 %

– – – –

̶ Vi vill hjälpa kunderna att göra ett bra val och har därför en auktorisation med facken. Ett auktoriserat företag förbinder sig bland annat att inte anlita underleverantörer som saknar kollektivavtal, säger Pernilla Enebrink.

Arbetet med auktorisationen Auktoriserat Serviceföretag är ett arbete för att stärka branschen och underlätta för kunderna att göra bra val av städleverantör. Auktorisationen är ett samarbete med de fackliga organisationerna Fastighetsanställdas förbund och Kommunal. Auktorisationsnämnden granskar bland annat arbetsmiljö, miljöarbete och hur företaget sköts ekonomiskt.

Under 2021 har drygt sju miljarder kronor utbetalats i rutavdrag. Det innebär en ökning med 16 procent jämfört med 2020. Största ökningen står Uppsala län för med 32 procent och den lägsta ökningen återfinns i Blekinge som ligger på 7 procent.

– Hemstädning är oerhört populärt och skapar många nya jobb, inte minst för de som står en bit ifrån arbetsmarknaden. Det är särskilt viktigt nu för att bekämpa långtidsarbetslösheten, säger Pernilla Enebrink, näringspolitisk expert på Almega Hemserviceföretagen.

Mest populärt är det att göra rutavdrag för just hemstädning, 67 procent betalas ut för städning. Näst vanligast är trädgårdsskötsel på 17 procent och därefter flytthjälp på 11 procent.

Den 1 januari 2021 höjdes taket för rut-avdraget från 50.000 till 75.000 kronor samtidigt som flera nya tjänster lades till, bland annat möblering och tillsyn av fastighet. I samband med höjningen av taket fredades 25.000 kronor från att kunna användas upp av rotavdrag.

– Genom att freda en större andel från att ätas upp av rotavdraget kan fler jobb skapas i seriösa företag. När kunderna inte tvingas välja lägsta pris för att komma under gränsen gynnar det företag med bättre villkor för de anställda, säger Pernilla Enebrink.

Auktoriserat Serviceföretag:

• Säkerställ att företaget har kollektivavtal och är auktoriserat av fack och arbetsgivare här: https://www.serviceforetagen.se/auktoriserade-hemserviceforetag/

• Här kan du kontrollera om städföretaget har kollektivavtal med Almega Serviceföretagen: https://www.serviceforetagen.se/om-oss/vara-medlemmar/

Fakta om rutavdraget:

• “RUT” står för rengöring, underhåll och tvätt.

• Du får ett skatteavdrag på 50 procent av arbetskostnaden för den hushållsnära tjänsten.

• Du som köper ruttjänster ansöker inte om avdraget, utan Skatteverket betalar direkt till den som utför arbetet.

• Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt 75 000 kronor per person och år, varav max 50 000 kan användas till rotavdrag.

• Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.

• Utföraren ska vara godkänd för F-skatt.

– – – –

Källa: Skatteverket