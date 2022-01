I kyrkor i dag och de närmaste dagarna

Publicerad tisdag, 18 januari 2022, 06:01 av Redaktionen

Bidra gärna med evenemang. Nya uppdateringar läggs oftast in onsdagar på eftermiddagen.

Meddelanden till Lidköpingsnytt: redaktion@lidkopingsnytt.nu

Lidköpings församling

Klicka på blåmarkerad rubrik ovan för ytterligare info om verksamheter.

Tisdag 18 januari

S:t Nicolai kyrka: 10 Öppen kyrka. 18,30 Gudstjänst i vardagen, Tivemo.

Onsdag 19 januari

S:t Nicolai kyrka: 10 Öppen kyrka.

S:t Sigfrids kyrka: 14 Promenad. 15,15 bibelsamtal.

Mariagården 14: Promenad.

Torsdag 20 januari

S:t Nicolai kyrka: 10 Öppen kyrka. 12,15 lunchmusik, Christina Hedlund.

Föreläsning ställs in

En planerad och utannonserad föreläsning i Nicolaigården ställs in p g a pandemiregler. Det är en föreläsning som Henrik Grape skulle hålla som ställs in.

Södra Kållands pastorat Klicka till hemsida



Råda kyrka .

Öppna kyrkor för enskild andakt, bön och ljuständning. Vid begravningar kan öppettiderna tillfälligt ändras. Järpås, Råda, Tun och Örslösa kyrkor är öppna mån-tor ca 9-15 och fre ca 9-13. (Råda stängd torsdag 20/1.)

Torsdag 20 januari

Råda kyrka 18 Vardagsgudstjänst, Susanna Venetvaara.

För mer och uppdaterad information se hemsidan: www.svenskakyrkan.se/sodrakalland

Sävare församling

Klicka på blåmarkerad rubrik ovan för ytterligare info om verksamheter.



Majåkerskyrkan

Tisdag 18 januari

Majåkerskyrkan: 10 Babycafé. 14 Kyrkråttor – barnverksamhet.

Torsdag 20 januari

Sävare prästgård: 10 Vuxen-barngrupp

Sävare – övriga verksamheter – klicka

Sunnersbergs församling



Rackeby kyrka

Onsdag 19 januari

Kyrkans gård Lockörn: 17 boksamtal om boken ”Och där var många andra kvinnor”.

Klicka här till aktuell info om promenader, mötesplatser m m.

EFS-kyrkan i Lidköping

Östergatan 20

–

Frälsningsarmén i Lidköping

Torggatan 3

–

____________________________

Lidköpingsnytt – www.lidkopingsnytt.nu – epost