SÖNDAG 16 JANUARI

Folkets Hus

14.00 Pelle Kanin 2 – på rymmen, Barntillåten

15.00 Musikal i Lisch

15.15 Röda Kvarn Jag är Zlatan, 7 år

16.15 Utvandrarna, 11 år

17.30 Röda Kvarn Spider-Man: No Way Home, 11 år

18.45 Scream, 15 år

19.15 The King’s Man, 15 år

MÅNDAG 17 JANUARI

SeniorCenter

11:00-14:30 Digitalt covidpass. Få hjälp med att ta hem ditt digitala vaccinationsbevis som krävs på många platser i samhället just nu. Tidsbokning till telefon 0510-77 17 75

Folkets Hus

17.30 Måndagsbio: Miss Marx, 15 år Frallfika från 16.30

18.00 Jag är Zlatan, 7 år

TISDAG 18 JANUARI

Folkets Hus

17.30 Spencer, 11 år

18.00 Film och samtal: In i dimman. Samtal med filmaren Maciej Kalymon efter filmen

20.00 Scream, 15 år



ONSDAG 19 JANUARI

SeniorCenter

Digitala mötesplatsen: 11 Frågesport om årets om gick. Anmälan via mail till seniorcenter@lidkoping.se senast 18/1 kl.12.

De la Gardiegymnasiet

Digitalt infomöte: 17 Du som går i årskurs 9 och dina vårdnadshavare är välkomna till ett digitalt informationsmöte om det lokala idrottsgymnasiet, som erbjuder idrotterna bandy, fotboll och ishockey. Mötet på möteslänken https://meet.google.com/pvg-kdis-quq

Folkets Hus

11.00 Utvandrarna, 11 år

11.30 Spencer, 11 år

14.00 The King’s Man, 15 år

14.30 Miss Marx, 15 år

17.00 Spider-Man: No Way Home, 11 år

17.30 Tills solen går upp, 7 år

19.45 Utvandrarna, 11 år

20.15 Scream, 15 år



TORSDAG 20 JANUARI

SeniorCenter

Digitala mötesplatsen: 9:00-11:30 Digitala Coachen. Enskild handledning kring digital teknik. Boka tid (30 min) 0510-77 12 88

Folkets Hus

Inga offentliga föreställningar – lokalerna abonnerade

FREDAG 21 JANUARI

MÅNDAG 24 JANUARI

SeniorCenter

11:00-14:30 Digitalt covidpass – å hjälp med att ta hem ditt digitala vaccinationsbevis som krävs på många platser i samhället just nu. Tidsbokning till telefon 0510-77 17 75

TISDAG 25 JANUARI

SeniorCenter

Bibliotekscenen: 11-12 Mobil och surfplatta i vardagen. Medtag din teknik och ställ dina frågor och låt dig inspireras av den moderna vardagstekniken!

ONSDAG 26 JANUARI

SeniorCenter

Digitala mötesplatsen: 11 Anmälan via mail till seniorcenter@lidkoping.se senast 18/1 kl.12.

TORSDAG 27 JANUARI

SeniorCenter

9:00-11:30 Digitala Coachen. Enskild handledning kring digital teknik. Boka tid (30 min) 0510-77 12 88

LÖRDAG 29 JANUARI

Folkets Hus:

Opera direktsänd från Metropolitan: 19 Rigoletto

LÖRDAG 19 FEBRUARI

Lidköpings Brukshundklubb

Klubbstugan: 18 Årsmöte och årsfest (OBS ev covidregler)

ONSDAG 23 FEBRUARI

Folkets Hus

19 Carl-Einar i Förlångtbortaland med Carl-Einar Häckner