söndag, 16 januari 2022

Lidköpings församling

Lidköpings församling har håller en maxgräns på 100 besökare på gudstjänster och andra samlingar i våra lokaler..

Söndag 16 januari

S:t Nicolai kyrka: 11 Gudstjänst, Tivemo. 18 Kvällsgudstjänst, Tivemo.

Måndag 17 januari

S:t Nicolai kyrka: 10 Öppen kyrka.

Tisdag 18 januari

S:t Nicolai kyrka: 10 Öppen kyrka. 18,30 Gudstjänst i vardagen, Tivemo.

Onsdag 19 januari

S:t Nicolai kyrka: 10 Öppen kyrka.

S:t Sigfrids kyrka: 14 Promenad. 15,15 bibelsamtal.

Mariagården 14: Promenad.

Torsdag 20 januari

S:t Nicolai kyrka: 10 Öppen kyrka. 12,15 lunchmusik, Christina Hedlund.

Föreläsning ställs in

En planerad och utannonserad föreläsning i Nicolaigården ställs in p g a pandemiregler. Det är en föreläsning som Henrik Grape skulle hålla som ställs in.

Södra Kållands pastorat Klicka till hemsida



Råda kyrka .

Öppna kyrkor för enskild andakt, bön och ljuständning. Vid begravningar kan öppettiderna tillfälligt ändras. Järpås, Råda, Tun och Örslösa kyrkor är öppna mån-tor ca 9-15 och fre ca 9-13. (Råda stängd torsdag 20/1.)

Söndag 16 januari

Järpås kyrka 10 Högmässa, Anna-Karin Widnersson.

Råda kyrka 10 Gudstjänst, Susanna Venetvaara.

Örslösa kyrka 10 Högmässa, Markus Hagberg.

Friels kyrka 18 Gudstjänst, Anna-Karin Widnersson.

Kållands-Åsaka kyrka 18 Mässa i Taizéanda, Susanna Venetvaara.

Torsdag 20 januari

Råda kyrka 18 Vardagsgudstjänst, Susanna Venetvaara.

För mer och uppdaterad information se hemsidan: www.svenskakyrkan.se/sodrakalland

Sävare församling

Majåkerskyrkan

Söndag 16 januari

Saleby församlingshem: 11 Gudstjänst

Majåkerskyrkan: 18 Gudstjänst

Måndag 17 januari

Sävare prästgård: 16,30 Caya – ungdomsverksamhet

Tisdag 18 januari

Majåkerskyrkan: 10 Babycafé. 14 Kyrkråttor – barnverksamhet.

Torsdag 20 januari

Sävare prästgård: 10 Vuxen-barngrupp

Sävare – övriga verksamheter – klicka

Sunnersbergs församling



Rackeby kyrka

Söndag 16 januari

Kyrkans gård Lockörn: Mässa, Sahrin-Granevik

Otterstads kyrka: 18 Kvällsgudstjänst, Sahrin-Granevik

Onsdag 19 januari

Kyrkans gård Lockörn: 17 boksamtal om boken ”Och där var många andra kvinnor”.

Klicka här till aktuell info om promenader, mötesplatser m m.

EFS-kyrkan i Lidköping

Östergatan 20

Frälsningsarmén i Lidköping

Torggatan 3

I dag kl. 18.00 inleds den ekumeniska böneveckan med en Gudstjänst på Frälsningsarmén. Richard Burén kommer att predika vid detta tillfälle. Med anledning av rådande restriktioner får vi vara högst 50 personer som sitter på anvisade platser.

