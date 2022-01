Vänerns yta i dag; 17 under

Publicerad fredag, 14 januari 2022, 08:37 av Björn Smitterberg

Vänerns yta har stabiliserat sig på en nivå strax under det normala för januari. I dag uppmättes 44,47 meter, och det är 0,17 under det normala.

Till Lidköping anlände i dag ”Rix Spring” med last från Gdansk. I morgon lördag väntas ”Elke W” med last från Sluiskil. På söndag är ankomst av ”Rix Crystal” aviserad med last från Rotterdam. På måndag väntas Thunfartyget ”Eken” med last från Norge.