Privatannonserna – gratis på Lidköpingsnytts marknad

I dag bl a: bokhylla, innertak, tavla

Publicerad fredag, 14 januari 2022, 08:00 av Redaktionen

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner (ingen näringsverksamhet).

Kort text! Inga företagsnamn eller produktreklam.

Högst tre annonser per annonsör samtidigt.

En vara per annons.

Max en bild per annons. Bilden får inte vara ur broschyr eller från företags hemsida(upphovsrätt).

Inlagda annonser ändras inte

OBS: vid utbud av konst/konsthantverk måste upphovsman/-kvinna anges.

Skicka din annons till desk@lidkopingsnytt.nu

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn, telefonnummer och eller e-postadress. Publiceringen är gratis.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

13 januari

Säljes

Bokhylla

Bokhylla i bok med belysning. Mått: H: 185 D: 38 B: 132 (Går att dela på B: 66+66), Säljes för 300 kr

0705 669 371

10 januari

Säljes

Innertak-akustikskivor 20 kvm

Består av 40 akustikskivor 60 * 60 cm,

22 akustikskivor 60 * 40 och

4 akustikskivor 60 * 46 cm.

Pris 3000kr men kan diskuteras.

Mobil 070-693 61 59

9 januari

Säljes

Tavla

av Anne-Marie Fagell-Regnér, konstnär född i Götene 1916, död i Lidköping 1993. Fin tavla i olja på duk, guldfärgad ram Höjd 45 cm, bredd 67 cm. Pris 1000,-

email: annika_berg@outlook.com

6 januari

Säljes

Eccostövlar

storl 41 (små i strl), pris 150 kr

mobil 072-317 85 82

Säljes

Tekanna

Rörstrand Inger Persson, ej använd; Pris; 800 kr

072-3178582

29 december

Säljes

Däck

Mercedes A 17 Körda en säsong , som nya 205/55 R16 Kumho Pris 4900kr

076 1636 999

27 december

Säljes

Ved

Cirka 1 kbm 30/35cm Pris 400kr

Tel 076 163 6999

17 december

Säljes

Vedklyv

2.500 kronor