Antalet dödsfall sjönk under 2021

Publicerad onsdag, 12 januari 2022, 10:40 av Redaktionen

Under 2020 ökade antalet dödsfall i Sverige ovanligt mycket jämfört med föregående år. Men 2021 avled ungefär lika många som under åren före coronapandemin, visar preliminär statistik från SCB.



Hittills har 91 541 dödsfall rapporterats för 2021 i Sverige. Det är 6 583 färre än under 2020 men något fler än det genomsnittliga antalet dödsfall för de fem åren före pandemin (2015–2019), som är 90 962.

Jämfört med genomsnittet för de senaste fem åren (2016–2020) dog 865 personer färre under 2021.

– Antalet döda har med några undantag inte förändrats särskilt mycket mellan varje år de senaste 45 åren. Men 2020 såg vi en ovanligt stor ökning av antalet dödsfall jämfört med de närmast föregående åren, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB.

Eftersom antalet dödsfall under 2021 preliminärt är i nivå med åren före pandemin blir skillnaden stor mellan 2020 och 2021.

Enligt den preliminära statistiken avled 46.254 män och 45.287 kvinnor under 2021.

– Även under 2020 var det fler män än kvinnor som dog. Men före 2020 får vi gå tillbaka till 1997 för att hitta ett år med fler döda män än kvinnor, säger Tomas Johansson.

Under 2020 dog 98.124 personer i Sverige. Det var 9.358 fler dödsfall än under 2019 och 7.162 fler än det genomsnittliga antalet dödsfall åren 2015–2019.

Antalet dödsfall i Sverige har med några undantag legat förhållandevis stabilt runt 90 000 om året de senaste 45 åren. Samtidigt har befolkningen ökat med cirka två miljoner invånare, vilket innebär att andelen dödsfall i förhållande till folkmängden (dödstalet) har sjunkit under stora delar av perioden.

Under 2020 avled 9,48 personer per 1 000 personer i befolkningen. Det var det högsta antalet döda i förhållande till befolkningen sedan 2012 då det dog 9,66 personer per 1 000 personer.

– Men under 2021 kommer dödstalet att sjunka betydligt och landa under 9 döda per 1 000 invånare. Det kommer att vara högre än 2019 men lägre än 2018, säger Tomas Johansson.