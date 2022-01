ONSDAG 12 JANUARI

Vänermuseet

Utställning Lappat och Lagat – en utställning om konsten att fixa det som gått sönder.

Bio på Folkets Hus

11.00 Utvandrarna, 11 år

11.30 Tills solen går upp, 7 år

14.00 West Side Story, 11 år

14.30 Spencer, 11 år

17.00 The Tragedy of Macbeth, 15 år

17.15 Utvandrarna, 11 år

19.30 The Matrix Resurrections, 11 år

20.15 Spider-Man: No Way Home, 11 år

TORSDAG 13 JANUARI

NiL Företagarefrukost

Lidbil: 7,30 Om hållbara fordon.

GF Lidköpings motionsgympa

Startar v 2 i Idrottens Hus: idag kl 8.30-9.30 gympa. Kl 9.45-10.45 qigong. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi förutsätter att samtliga deltagare är vaccinerade mot Covid-19

SeniorCenter

9:00-11:30 Digitala Coachen. Enskild handledning kring digital teknik. Boka tid (30 min) 0510-77 12 88

Vänermuseet

Utställning Lappat och Lagat – en utställning om konsten att fixa det som gått sönder.

Bio på Folkets Hus

18.00 West Side Story, 11 år

18.30 Folkan 2 Utvandrarna, 11 år

FREDAG 14 JANUARI

Folkets Hus

11.00 Spencer, 11 år

11.30 Tills solen går upp, 7 år

13.30 Utvandrarna, 11 år

14.00 Bamse och vulkanön, Barntillåten

16.00 Pelle Kanin 2 – på rymmen, Barntillåten

18.00 Röda Kvarn Jag är Zlatan, 7 år

18.15 Spider-Man: No Way Home, 11 år

19.00 Musikal i Lisch

20.30 Röda Kvarn Scream, 15 år

LÖRDAG 15 JANUARI

Släktforskardag

Biblioteket – Inställt p g a pandemi

Folkets Hus

15.00 Musikal i Lisch

15.00 Röda Kvarn Pelle Kanin 2 – på rymmen, Barntillåten

15.30 Sing 2, 7 år

17.30 Röda Kvarn Spider-Man: No Way Home, 11 år

18.00 Jag är Zlatan, 7 år

19.00 Musikal i Lisch

20.15 The King’s Man, 15 år

20.30 Röda Kvarn Scream, 15 år

SÖNDAG 16 JANUARI

Folkets Hus

14.00 Pelle Kanin 2 – på rymmen, Barntillåten

15.00 Musikal i Lisch

15.15 Röda Kvarn Jag är Zlatan, 7 år

16.15 Utvandrarna, 11 år

17.30 Röda Kvarn Spider-Man: No Way Home, 11 år

18.45 Scream, 15 år

19.15 The King’s Man, 15 år

MÅNDAG 17 JANUARI

Folkets Hus

17.30 Måndagsbio: Miss Marx, 15 år Frallfika från 16.30

18.00 Jag är Zlatan, 7 år

TISDAG 18 JANUARI

Folkets Hus

17.30 Spencer, 11 år

18.00 Film och samtal: In i dimman. Samtal med filmaren Maciej Kalymon efter filmen

20.00 Scream, 15 år



ONSDAG 19 JANUARI

Folkets Hus

11.00 Utvandrarna, 11 år

11.30 Spencer, 11 år

14.00 The King’s Man, 15 år

14.30 Miss Marx, 15 år

17.00 Spider-Man: No Way Home, 11 år

17.30 Tills solen går upp, 7 år

19.45 Utvandrarna, 11 år

20.15 Scream, 15 år



TORSDAG 20 JANUARI

Folkets Hus

Inga offentliga föreställningar – lokalerna abonnerade

FREDAG 21 JANUARI

LÖRDAG 29 JANUARI

Folkets Hus:

Opera direktsänd från Metropolitan: 19 Rigoletto

LÖRDAG 19 FEBRUARI

Lidköpings Brukshundklubb

Klubbstugan: 18 Årsmöte och årsfest (OBS ev covidregler)

ONSDAG 23 FEBRUARI

Folkets Hus

19 Carl-Einar i Förlångtbortaland med Carl-Einar Häckner