TISDAG 4 JANUARI

Vänermuseet

Utställning Lappat och Lagat – en utställning om konsten att fixa det som gått sönder.

Folkets Hus

14.00 Bamse och vulkanön, Barntillåten

16.00 Sing 2, 7 år

18.30 Utvandrarna, 11 år

ONSDAG 5 JANUARI

Vänermuseet

10-11,30 och 13-14,30 Handgjort papper – tema återbruk.

Folkets Hus

11.00 Tills solen går upp, 7 år

13.15 Bamse och vulkanön, Barntillåten

15.15 Sing 2, 7 år

17.45 The King’s Man, 15 år

TORSDAG 6 JANUARI

Folkets Hus

14.30 Sing 2, 7 år

15.00 Encanto, Barntillåten

17.00 Spider-Man: No Way Home, 11 år

17.30 Utvandrarna, 11 år

20.00 The King’s Man, 15 år

20.30 Tills solen går upp, 7 år

FREDAG 7 JANUARI

LÖRDAG 8 JANUARI

Bandy

Sparbanken Lidköping Arena: 19 Elitserien herrar Villa-Vetlanda. Om pandemiläget kräver kan matchen flyttas till utomhusarenan.

SÖNDAG 9 JANUARI

MÅNDAG 10 JANUARI

GF Lidköpings motionsgympa

Startar v 2 i Idrottens Hus: I dag kl 8.30-9.30 gympa. kl 10.00-11.00 gympa (se även ko mmande torsdag) Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi förutsätter att samtliga deltagare är vaccinerade mot Covid-19

TISDAG 11 JANUARI

Vänermuseet

ONSDAG 12 JANUARI

Vänermuseet

TORSDAG 13 JANUARI

NiL Företagarefrukost

Lidbil: 7,30 Om hållbara fordon.

GF Lidköpings motionsgympa

Startar v 2 i Idrottens Hus: idag kl 8.30-9.30 gympa. Kl 9.45-10.45 qigong. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi förutsätter att samtliga deltagare är vaccinerade mot Covid-19

Vänermuseet

LÖRDAG 15 JANUARI

Släktforskardag

Biblioteket – Inställt p g a pandemi

LÖRDAG 19 FEBRUARI

Lidköpings Brukshundklubb

Klubbstugan: 18 Årsmöte och årsfest (OBS ev covidregler)