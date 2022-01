SÖNDAG 2 JANUARI

Folkets Hus

14.00 Bamse och vulkanön, Barntillåten

14.00 Röda Kvarn Sing 2, 7 år

14.30 Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton, Barntillåten

16.00 Utvandrarna, 11 år

16.30 Röda Kvarn Spider-Man: No Way Home, 11 år

17.00 The Tragedy of Macbeth, 15 år

19.00 Utvandrarna, 11 år

19.30 The Matrix Resurrections, 11 år

19.30 Röda Kvarn Tills solen går upp, 7 år

MÅNDAG 3 JANUARI

Folkets Hus

14.00 Bamse och vulkanön, Barntillåten

14.30 Encanto, Barntillåten

16.00 Sing 2, 7 år

17.00 Tills solen går upp, 7 år

18.30 Utvandrarna, 11 år

19.15 The Matrix Resurrections, 11 år

TISDAG 4 JANUARI

Folkets Hus

14.00 Bamse och vulkanön, Barntillåten

16.00 Sing 2, 7 år

18.30 Utvandrarna, 11 år

ONSDAG 5 JANUARI

Vänermuseet

10-11,30 och 13-14,30 Handgjort papper – tema återbruk.

Folkets Hus

11.00 Tills solen går upp, 7 år

13.15 Bamse och vulkanön, Barntillåten

15.15 Sing 2, 7 år

17.45 The King’s Man, 15 år

TORSDAG 6 JANUARI

Folkets Hus

14.30 Sing 2, 7 år

15.00 Encanto, Barntillåten

17.00 Spider-Man: No Way Home, 11 år

17.30 Utvandrarna, 11 år

20.00 The King’s Man, 15 år

20.30 Tills solen går upp, 7 år

TORSDAG 13 JANUARI

NiL Företagarefrukost

Lidbil: 7,30 Om hållbara fordon.

LÖRDAG 15 JANUARI

Släktforskardag

Biblioteket

LÖRDAG 19 FEBRUARI

Lidköpings Brukshundklubb

Klubbstugan: 18 Årsmöte och årsfest (OBS ev covidregler)