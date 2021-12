Återvinningsrekord i jul

– svenska folket fyller 20 miljoner tomtesäckar

Publicerad söndag, 26 december 2021, 09:19 av - Inskickat material

Det ser ut att bli ett rekordår för återvinningen under jul och nyår i Sverige. De senaste åren har återvinningen skjutit i höjden under jul, en trend som verkar hålla i sig även i år.

Under julperioden väntas hela 42 000 ton förpackningar lämnas till återvinning, vilket motsvarar nästan 20 miljoner fyllda tomtesäckar. Det visar statistik från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

I år väntas återigen rekordmånga förpackningar lämnas in till FTI:s återvinning under julhelgerna. Totalt beräknas 42 000 ton förpackningar från julfirandet samlas in, en ökning med sex procent jämfört med föregående år. Det motsvarar närmare 20 miljoner tomtesäckar fyllda med förpackningar i papper, plast, glas och metall, nästan två säckar per invånare i Sverige.

– Mängden förpackningar som lämnas till återvinning har ökat under pandemin till följd av förändrade vanor och konsumtionsbeteenden, bland annat en kraftigt ökad näthandel. Handeln kring julen bidrar till att förpackningarna ökar hos hushållen och det är fantastiskt att allt fler av de förpackningarna lämnas till återvinningen, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Allra mest förväntas antalet pappersförpackningar att öka. Sammanlagt beräknas mängden insamlade pappersförpackningar att landa på nära 17 000 ton det här året, en ökning med 15 procent jämfört med förra året. Inför det höga trycket på återvinningsstationerna under julen har FTI ökat kapaciteten och beredskapen med tätare tömningar och fler behållare på de mest belastade stationerna.

– När det kommer stora mängder förpackningar på kort tid blir det fort fullt. Vi gör allt för att så snabbt som möjligt ta hand om förpackningarna, men vi vill också be alla att vika och platta ihop förpackningarna så mycket det går, så får fler plats med mer i behållarna. Det är en liten insats som gör stor skillnad. Varje förpackning räknas, säger Veronica Foberg Gustafsson.

För mer information och sorteringstips, besök: www.ftiab.se/sortering

Om statistiken

Volymerna är beräknade för hushållsförpackningar som lämnas till återvinningsstationer under perioden 27 november 2021 till 8 januari 2022.

Jämförelsen tomtesäckar är beräknat på antagandet att en säck rymmer 60 liter.

Antalet invånare är baserat på SCB:s folkbokföringsdata.

Samtlig data bygger på rapporterade vikter av entreprenörer från återvinningsstationer.

Samtliga volymer har beräknats utifrån tidigare uppmätt densitet av material från behållare.

—

Källa: Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI