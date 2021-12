Vänern: 10 under

Publicerad fredag, 24 december 2021, 08:43 av Björn Smitterberg

Vänerns yta fortsätter att sjunka. Det har pågått ett par veckor och i dag är nivån precis tio centimeter under det normala för december. Nivån var i dag 44,56 meter.

Det är tämligen tomt i Vänerns handelshamnar över julhelgen. Flera fartyg är aviserade till mellandagarna, men i julhelgen är det inga fartyg som anländer. På måndag kommer ”Rix River” till Lidköping med last från Skagen samt ”Ingeborg Pilot” med last från Rostock. På tisdag väntas ”Lurö” till Lidköping med last från Gent.