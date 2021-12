Här är filmerna på Folkets Hus i jul och nyår

Publicerad fredag, 24 december 2021, 08:33 av - Inskickat material

På onsdagen hade de första av julens filmer premiärer; The Matrix Resurrections och Bamse och vulkanön.

Juldagens premiärer är Utvandrarna, Tills solen går upp och Sing 2.

Från annandagen visas The Tragedy of Macbeth.

Så här ser programmet från och med juldagen ut (inga föreställningar julafton):

Juldagen

14.00 Bamse och vulkanön

14.00 Sing 2 (på Röda Kvarn)

14.30 Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton

16.00 Utvandrarna

16.30 Spider-Man: No Way Home (på Röda Kvarn)

17.00 Tills solen går upp

19.00 Tills solen går upp

19.15 The Matrix Resurrections

19.30 Utvandrarna (på Röda Kvarn)

Annandagen

14.00 Bamse och vulkanön

14.00 Sing 2 (på Röda Kvarn)

14.30 Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton

16.00 Utvandrarna

16.30 Spider-Man: No Way Home (på Röda Kvarn)

17.00 The Matrix Resurrections

19.00 Tills solen går upp

19.30 Utvandrarna (på Röda Kvarn)

20.00 The Tragedy of Macbeth

Måndag

14.00 Bamse och vulkanön

14.30 Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton

16.00 Sing 2

17.00 Utvandrarna

18.30 The Matrix Resurrections (på Röda Kvarn)

18.30 Spider-Man: No Way Home

20.00 Tills solen går upp

Tisdag

14.30 Bamse och vulkanön

15.00 Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton

16.30 Sing 2

17.30 Tills solen går upp

18.30 Utvandrarna (på Röda Kvarn)

19.45 West Side Story

19.00 The Matrix Resurrections

Onsdag

14.30 Bamse och vulkanön

15.00 Annette

16.30 Sing 2

18.00 The Tragedy of Macbeth

18.30 Tills solen går upp (på Röda Kvarn)

19.00 Spider-Man: No Way Home

20.15 Utvandrarna

Torsdag

14.30 Bamse och vulkanön

15.00 Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton

16.30 Sing 2

17.30 Tills solen går upp

18.30 Spider-Man: No Way Home (på Röda Kvarn)

19.45 Mama Weed

19.00 Utvandrarna

Över 18 år? Kom ihåg att ta med aktuellt covidbevis och legitimation.

Se även i Lidköpingsnytts ”Mötesplatsen” där uppdateringar snabbt sker.