FREDAG 24 DECEMBER Julafton

Julmusik

Nya Stadens torg: 10 Frälsningsarmén spelar traditionellt vid julgrytan och granen.

LÖRDAG 25 DECEMBER Juldagen

Folkets Hus

14.00 Bamse och vulkanön, Barntillåten

14.00 Röda Kvarn Sing 2, 7 år

14.30 Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton, Barntillåten

16.00 Utvandrarna,

16.30 Röda Kvarn Spider-Man: No Way Home,

17.00 Tills solen går upp, 7 år

19.00 Tills solen går upp, 7 år

19.15 The Matrix Resurrections,

19.30 Röda Kvarn Utvandrarna,

SÖNDAG 26 DECEMBER Annandag jul

Folkets Hus

14.00 Bamse och vulkanön, Barntillåten

14.00 Röda Kvarn Sing 2, 7 år

14.30 Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton, Barntillåten

16.00 Utvandrarna,

16.30 Röda Kvarn Spider-Man: No Way Home,

17.00 The Matrix Resurrections,

19.00 Tills solen går upp, 7 år

19.30 Röda Kvarn Utvandrarna,

20.00 The Tragedy of Macbeth, 15 år

MÅNDAG 27 DECEMBER

SeniorCenter

Stängt p g a pandemirekommendationer.

Nattgib med Lidköpings Dataförening

E-sportcentret Sockerbruket: 12 till tisdag kl 12. Eventet får besök från gänget Bondeproduktion sänder direkt.

Folkets Hus

14.00 Bamse och vulkanön, Barntillåten

14.30 Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton, Barntillåten

16.00 Sing 2, 7 år

17.00 Utvandrarna,

18.30 Röda Kvarn The Matrix Resurrections,

18.30 Spider-Man: No Way Home,

20.00 Tills solen går upp, 7 år

TISDAG 28 DECEMBER

SeniorCenter

Stängt p g a pandemirekommendationer.

Jullovscirkus

Biblioteksscenen: Cirkuspedagogerna tillika cirkusartisterna Ann Bergström och Jakkin Wiss leder cirkusskola med bl a jonglering, mattakrobatik, diabolo. Inga förkunskaper behövs. 7-10 år: kl 10.00-11.30 11-14 år: kl 13.00-14.30. Anmälan: martin.wahlqvist@lidkoping.se (Begränsat antal platser)

Folkets Hus

14.30 Bamse och vulkanön, Barntillåten

15.00 Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton, Barntillåten

16.30 Sing 2, 7 år

17.30 Tills solen går upp, 7 år

18.30 Röda Kvarn Utvandrarna,

19.45 West Side Story, 11 år

19.00 The Matrix Resurrections,

ONSDAG 29 DECEMBER

SeniorCenter

Stängt p g a pandemirekommendationer.

Folkets Hus

14.30 Bamse och vulkanön, Barntillåten

15.00 Annette, 11 år

16.30 Sing 2, 7 år

18.00 The Tragedy of Macbeth, 15 år

18.30 Röda Kvarn Tills solen går upp, 7 år

19.00 Spider-Man: No Way Home,

20.15 Utvandrarna,

TORSDAG 30 DECEMBER

SeniorCenter

Stängt p g a pandemirekommendationer.

Folkets Hus

14.30 Bamse och vulkanön, Barntillåten

15.00 Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton, Barntillåten

16.30 Sing 2, 7 år

17.30 Tills solen går upp, 7 år

18.30 Röda Kvarn Spider-Man: No Way Home,

19.45 Mama Weed, 11 år

19.00 Utvandrarna,

FREDAG 31 DECEMBER Nyårsafton

Nyårskonsert

Folkets Hus: 17 Nyårskonsert direktsänd från Berlin. Berlinfilharmonikernas traditionella konsert.

Folkets Hus

Inga föreställningar utöver konsert

LÖRDAG 1 JANUARI

Folkets Hus

14.30 Sing 2, 7 år

14.30 Röda Kvarn Bamse och vulkanön, Barntillåten

15.00 Utvandrarna, 11 år

16.30 Röda Kvarn Tills solen går upp, 7 år

17.00 Sing 2, 7 år

18.00 Fri introduktion till Askungen

18.45 Röda Kvarn Spider-Man: No Way Home, 11 år

19.00 Direkt från Metropolitan: Askungen, 260 kr

19.30 The Matrix Resurrections, 11 år

SÖNDAG 2 JANUARI

Folkets Hus

14.00 Bamse och vulkanön, Barntillåten

14.00 Röda Kvarn Sing 2, 7 år

14.30 Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton, Barntillåten

16.00 Utvandrarna, 11 år

16.30 Röda Kvarn Spider-Man: No Way Home, 11 år

17.00 The Tragedy of Macbeth, 15 år

19.00 Utvandrarna, 11 år

19.30 The Matrix Resurrections, 11 år

19.30 Röda Kvarn Tills solen går upp, 7 år

MÅNDAG 3 JANUARI

Folkets Hus

14.00 Bamse och vulkanön, Barntillåten

14.30 Encanto, Barntillåten

16.00 Sing 2, 7 år

17.00 Tills solen går upp, 7 år

18.30 Utvandrarna, 11 år

19.15 The Matrix Resurrections, 11 år

TISDAG 4 JANUARI

Folkets Hus

14.00 Bamse och vulkanön, Barntillåten

16.00 Sing 2, 7 år

18.30 Utvandrarna, 11 år

ONSDAG 5 JANUARI

Folkets Hus

11.00 Tills solen går upp, 7 år

13.15 Bamse och vulkanön, Barntillåten

15.15 Sing 2, 7 år

17.45 The King’s Man, 15 år

TORSDAG 6 JANUARI

Folkets Hus

14.30 Sing 2, 7 år

15.00 Encanto, Barntillåten

17.00 Spider-Man: No Way Home, 11 år

17.30 Utvandrarna, 11 år

20.00 The King’s Man, 15 år

20.30 Tills solen går upp, 7 år

TORSDAG 13 JANUARI

NiL Företagarefrukost

Lidbil: 7,30 Om hållbara fordon.

LÖRDAG 15 JANUARI

Släktforskardag

Biblioteket

LÖRDAG 19 FEBRUARI

Lidköpings Brukshundklubb

Klubbstugan: 18 Årsmöte och årsfest (OBS ev covidregler)