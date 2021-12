SÖNDAG 19 DECEMBER

Julmarknad

Spikens fiskehamn

Folkets Hus

15.00 Röda Kvarn Encanto, 7 år

15.15 Clifford den stora röda hunden, Barntillåten

16.00 Balett: Nötknäpparen, 260 kr 2 tim 45 min

17.30 Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton, Barntillåten

17.30 Röda Kvarn Spider-Man: No Way Home, 11 år

MÅNDAG 20 DECEMBER

SeniorCenter

Målaregatan 22: 8:30-16:00

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gympa, begränsat antal platser, ej anmälan

Gamla Heimare

LAIK klubblokal: Julfest. Endast vaccinerade.

Folkets Hus

11.00 West Side Story, 11 år

11.30 House of Gucci, 11 år

15.00 Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton, Barntillåten

15.00 Clifford den stora röda hunden, Barntillåten

17.15 Mama Weed, 11 år

18.00 Spider-Man: No Way Home, 11 år

19.30 Annette, 11 år

TISDAG 21 DECEMBER

SeniorCenter

Målaregatan 22: 8:30-16:00

10:15 Balans/styrka (pinngympa), begränsat antal platser, ej anmälan

Folkets Hus

8.30 Kortfilmsfrukost

11.30 Spider-Man: No Way Home, 11 år

11.30 Annette, 11 år

14.30 Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton, Barntillåten

15.00 Kaffe, kaka och kortfilm, fri entré

17.00 Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton, Barntillåten

17.00 Drottning Margareta, 11 år

19.30 Spider-Man: No Way Home, 11 år

20.00 House of Gucci, 11 år

ONSDAG 22 DECEMBER

SeniorCenter

Målaregatan 22: 8:30-16:00

Idag serveras jullunch.

Förbokning endast via telefon 0510-77 12 88 fr.o.m 7/12

Folkets Hus

11.00 Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton, Barntillåten

11.30 Mama Weed, 11 år

13.30 Bamse och vulkanön, Barntillåten

14.00 Encanto, 7 år

15.30 Sing 2, 7 år

16.30 Bamse och vulkanön, Barntillåten

18.00 The Matrix Resurrections, Ålder ej satt

18.30 Sing 2, 7 år

TORSDAG 23 DECEMBER

SeniorCenter

Målaregatan 22: 8:30-15:00 Obs tid

9:00 Herrarnas morgon. Gemensam pratstund

Folkets Hus

11.00 Bamse och vulkanön, Barntillåten

11.30 Encanto, 7 år

13.00 Sing 2, 7 år

14.00 Clifford den stora röda hunden, Barntillåten

15.30 Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton, Barntillåten 1 tim 45 min

16.30 Bamse och vulkanön, Barntillåten

18.00 The Matrix Resurrections, Ålder ej åsatt

18.30 Spider-Man: No Way Home, 11 år

FREDAG 24 DECEMBER Julafton

LÖRDAG 25 DECEMBER Juldagen

SÖNDAG 26 DECEMBER Annandag jul

MÅNDAG 27 DECEMBER

SeniorCenter

Målaregatan 22: 8:30-16:00

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

14:00 Julkalendern 60 år. Vi ser korta avsnitt och minns

TISDAG 28 DECEMBER

SeniorCenter

Målaregatan 22: 8:30-16:00

10:15-10:45 Qigong (Sittande enkla, långsamma övningar)

ONSDAG 29 DECEMBER

SeniorCenter

Målaregatan 22: 8:30-16:00

14:30 Vi minns jular från förr. Hembakt julfika.

TORSDAG 30 DECEMBER

SeniorCenter

Målaregatan 22: 8:30-15:00 Obs tiden

9:00 Herrarnas morgon. Gemensam pratstund

FREDAG 31 DECEMBER Nyårsafton

LÖRDAG 19 FEBRUARI

Lidköpings Brukshundklubb

Klubbstugan: 18 Årsmöte och årsfest (OBS ev covidregler)