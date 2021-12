Folkets Hus – detta är det nya på programmet

Publicerad fredag, 17 december 2021, 06:39 av Björn Smitterberg

Här är nyheterna från Folkets Hus vita duk. Det kan kompletteras med nyårskonsert, direkt från Berlin. Det börjar bli en nyårstradition på Folkan.

Mama Weed

Biopremiär 17 december. Patience Portefeux är en underbetald polistolk specialiserad på telefonavlyssningar för narkotikaenheten i Paris. När hon under ett tillslag mot ett drognätverk upptäcker att en av de inblandade är en person i hennes närhet, fattar hon ett livsavgörande beslut. Patience lyckas lägga sina vantar på den stora mängd narkotika som både polisen och den undre världen vill åt, och med sina erfarenheter från fältet och polisens resurser startar hon sin egen kriminella verksamhet och sadlar om till knarklangare.

Språk: Franska, arabiska, jiddisch – svensk text

Regissör: Jean-Paul Salomé

Skådespelare/medverkande: Isabelle Huppert, Yann Sundberg, Michaël Louchart

Längd: 1 tim 45 min

Ålder: 11 år (7 år i vuxens sällskap)

Trailer

Annette

Biopremiär 17 december. I rampljusets sken är komikern Henry och den internationellt berömda sångerskan Ann det perfekta paret, lyckliga och glamorösa. När deras dotter Annette föds – ett barn med en mycket speciell gåva – kommer deras liv att förändras för alltid.

Språk: Engelska – svensk text

Regissör: Leos Carax

Skådespelare/medverkande: Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg

Längd: 2 tim 20 min

Ålder: 11 år (7 år i vuxens sällskap)

Trailer

The Tragedy of Macbeth

Biopremiär 26 december. Utöver julens alla storfilmer kan vi, genom Folkets Hus och Parker, erbjuda en extra pärla: Joel Coens thrillerdrama The Tragedy of Macbeth. En skotsk adelsman övertygas av tre häxor om att han kommer att bli nästa kung av Skottland, och hans konspiratoriska hustru stödjer honom i hans maktambitioner.

Språk: Engelska – svensk text

Regissör: Joel Coen

Skådespelare/medverkande: Denzel Washington, Frances McDormand, Alex Hassell, Bertie Carvel, Brendan Gleeson

Längd: 1 tim 45 min

Ålder: 11 år (7 år i vuxens sällskap)

Trailer

Fira nyår med Berlinfilharmonikerna

Nyårsafton kl. 17. Upplev en nyårsaftonskonsert i världsklass på Lidköpings Folkets Hus. Konserten dirigeras av Kirill Petrenko och gästas av gitarristen Pablo Sáinz Villegas. Livesänds från Berlin 31 december.Den direktsända konserten från Berlin på nyårsafton är en av Live på bios käraste traditioner. I år är temat Spaniens varierade musikarv. Konserten gästas av den världsberömde gitarristen Pablo Sáinz Villegas, i detta stämningsfulla program fyllt av favoriter och återupptäckter.MUSIK:Manuel de Falla El amor brujo: Introduction and Ritual Fire DanceJoaquín Rodrigo Concierto de AranjuezMozart Camargo Guarnieri Dansa BrasileiraHeitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 4Nikolai Rimsky-Korsakov Capriccio on Spanish Themes