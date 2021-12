TORSDAG 16 DECEMBER

SeniorCenter

Målaregatan 22: 8:30-16:00

9:00 Herrarnas morgon. Gemensam pratstund

9:00-11:30 Digitala Coachen. Enskild handledning kring digital teknik. Boka tid (30 min) 0510-77 12 88

10:00-12:00 Drop in hos Syn- och hörselinstruktör

14:30 Julklappsbingo, 20 kr/bricka.

Folkets Hus

17.30 Drottning Margareta, 11 år

18.30 Spider-Man: No Way Home, 11 år

20.00 Ghostbusters: Afterlife, 11 år

FREDAG 17 DECEMBER

SeniorCenter

Målaregatan 22: 8:30-16:00

10:15 Sittande Yoga, begränsat antal platser, ej anmälan

Folkets Hus

11.00 Drottning Margareta, 11 år

11.30 Mama Weed, 11 år

13.30 West Side Story, 11 år

14.00 House of Gucci, 11 år

17.00 Spider-Man: No Way Home, 11 år

17.15 Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton, Barntillåten

19.00 Röda Kvarn West Side Story, 11 år

19.30 Annette, 11 år

20.00 Spider-Man: No Way Home, 11 år

LÖRDAG 18 DECEMBER



Konstutställning

Galleri Lidan: 10-14 Tord Andersson

Manskören Harmoni

S:t Nicolai kyrka: 15,30 och 18 Julkonsert under ledning av Lars Hernqvist. Stina Jakobsson och Jimmy Paulsson medverkar som sångsolister. Biljetter: Turistbyrån Nya Stadens torg.

Folkets Hus

14.30 Encanto, 7 år

15.00 Clifford den stora röda hunden, Barntillåten

17.00 Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton, Barntillåten

17.00 Röda Kvarn West Side Story, 11 år

17.15 Mama Weed, 11 år

19.15 Spider-Man: No Way Home, 11 år

19.45 House of Gucci, 11 år

20.15 Röda Kvarn Ghostbusters: Afterlife, 11 år

SÖNDAG 19 DECEMBER

Folkets Hus

15.00 Röda Kvarn Encanto, 7 år

15.15 Clifford den stora röda hunden, Barntillåten

16.00 Balett: Nötknäpparen, 260 kr 2 tim 45 min

17.30 Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton, Barntillåten

17.30 Röda Kvarn Spider-Man: No Way Home, 11 år

MÅNDAG 20 DECEMBER

SeniorCenter

Målaregatan 22: 8:30-16:00

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gympa, begränsat antal platser, ej anmälan

Gamla Heimare

LAIK klubblokal: Julfest. Endast vaccinerade.

Folkets Hus

11.00 West Side Story, 11 år

11.30 House of Gucci, 11 år

15.00 Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton, Barntillåten

15.00 Clifford den stora röda hunden, Barntillåten

17.15 Mama Weed, 11 år

18.00 Spider-Man: No Way Home, 11 år

19.30 Annette, 11 år

TISDAG 21 DECEMBER SeniorCenter

Målaregatan 22: 8:30-16:00

10:15 Balans/styrka (pinngympa), begränsat antal platser, ej anmälan Folkets Hus

8.30 Kortfilmsfrukost

11.30 Spider-Man: No Way Home, 11 år

11.30 Annette, 11 år

14.30 Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton, Barntillåten

15.00 Kaffe, kaka och kortfilm, fri entré

17.00 Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton, Barntillåten

17.00 Drottning Margareta, 11 år

19.30 Spider-Man: No Way Home, 11 år

20.00 House of Gucci, 11 år ONSDAG 22 DECEMBER SeniorCenter

Målaregatan 22: 8:30-16:00

Idag serveras jullunch.

Förbokning endast via telefon 0510-77 12 88 fr.o.m 7/12 Folkets Hus

11.00 Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton, Barntillåten

11.30 Mama Weed, 11 år

13.30 Bamse och vulkanön, Barntillåten

14.00 Encanto, 7 år

15.30 Sing 2, 7 år

16.30 Bamse och vulkanön, Barntillåten

18.00 The Matrix Resurrections, Ålder ej satt

18.30 Sing 2, 7 år TORSDAG 23 DECEMBER SeniorCenter

Målaregatan 22: 8:30-15:00 Obs tid

9:00 Herrarnas morgon. Gemensam pratstund Folkets Hus

11.00 Bamse och vulkanön, Barntillåten

11.30 Encanto, 7 år

13.00 Sing 2, 7 år

14.00 Clifford den stora röda hunden, Barntillåten

15.30 Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton, Barntillåten 1 tim 45 min

16.30 Bamse och vulkanön, Barntillåten

18.00 The Matrix Resurrections, Ålder ej åsatt

18.30 Spider-Man: No Way Home, 11 år FREDAG 24 DECEMBER Julafton LÖRDAG 25 DECEMBER Juldagen SÖNDAG 26 DECEMBER Annandag jul MÅNDAG 27 DECEMBER SeniorCenter

Målaregatan 22: 8:30-16:00

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

14:00 Julkalendern 60 år. Vi ser korta avsnitt och minns TISDAG 28 DECEMBER SeniorCenter

Målaregatan 22: 8:30-16:00

10:15-10:45 Qigong (Sittande enkla, långsamma övningar) ONSDAG 29 DECEMBER SeniorCenter

Målaregatan 22: 8:30-16:00

14:30 Vi minns jular från förr. Hembakt julfika. TORSDAG 30 DECEMBER SeniorCenter

Målaregatan 22: 8:30-15:00 Obs tiden

9:00 Herrarnas morgon. Gemensam pratstund FREDAG 31 DECEMBER Nyårsafton LÖRDAG 19 FEBRUARI Lidköpings Brukshundklubb

Klubbstugan: 18 Årsmöte och årsfest (OBS ev covidregler)

