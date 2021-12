Klart:

Här är artisterna som tävlar i Melodifestivalen i Lidköping

Publicerad tisdag, 14 december 2021, 08:25 av - Inskickat material

Nu är startordningen för bidragen i Melodifestivalen 2022 spikad. En musikalisk bredd över de fyra deltävlingarna och sex spännande veckor med hela Sveriges fest utlovas.

Karin Gunnarsson, Melodifestivalens tävlingsproducent, är laddad inför premiären den 5 februari.

– Nu är alla låtarna på plats och det känns spännande. Deltävlingarna består av en grym mix och dynamik av låtar och artister. Det ska bli så roligt att se numren växa fram och framför allt att se och höra dem alla på riktigt i februari, säger Karin Gunnarsson.

Deltävling 1 Malmö 5/2

1. Malou Prytz - Bananas

2. Theoz – Som Du Vill

3. Shirley Clamp – Let There Be Angels

4. Omar Rudberg – Moving Like That

5. Danne Stråhed - Hallabaloo

6. Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

7. Robin Bengtsson - Innocent Love

Deltävling 2 Göteborg 12/2

1. LIAMOO - Bluffin

2. Niello & Lisa Aja x – Tror Du att Jag Bryr Mig

3. Samira Manners – I Want To Be Loved

4. Alvaro Estrella – Suave

5. Browsing Collection – Face In The Crowd

6. John Lundvik – Änglavakt

7. Tone Sekelius – My Way

Deltävling 3 Linköping 19/2

1. Cazzi Opeia- I Can’t Get Enough

2. Lancelot - Lyckligt Slut

3. Lisa Miskovsky – Best To Come

4. Tribe Friday – Shut Me Up

5. Faith Kakembo - Freedom

6. Linda Bengtzing – Fyrfaldigt hurra!

7. Anders Bagge – Bigger Than The Universe

Deltävling 4 Lidköping 26/2

1. Anna Bergendahl- Higher Power

2. Lillasyster – Till Our Days Are Over

3. Malin Christin – Synd Om Dig

4. Tenori – La Stella

5. MEDINA - In I Dimman

6. Angelino - The End

7. Klara Hammarström- Run To The Hills