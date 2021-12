Får kommunala bidrag – miljoner till föreningslivet

Publicerad måndag, 13 december 2021, 12:19 av Björn Smitterberg

Lidköpings kommuns kultur- och fritidsnämnden beslutade förra veckan om flera miljoner kronor i stöd till idrott och kultur under nästa år.

Folkets Hus i Lidköping får till sin verksamhet – exklusive bio – 450.000 kronor i kommunalt bidrag. Bidraget ska utgå med beloppet under de närmaste tre åren. Moderaterna yrkade på ett lägre belopp, Sverigedemokraterna yrkade avslag.

Stadsnära Lantgård får ett driftbidrag om 528.000 kronor årligen i tre år. Stödet uppräknas årligen med 2 %.

Föreningen Västsvensk arkeologi får 20.000 kronor för utåtriktad publik verksamhet.

Lidköpings Hembygdskrets får 60.000 kronor. I kretsen ingår 21 hembygdsföreningar som behöver medel till att bevara och underhålla byggnader m m.

Lidköpings Idrottshistoriska sällskap får 25.000 kronor för att dokumentera och bevara idrottshistoria.

RF-Sisu får 450.000 kronor för 2022.

Bygdegårdsalliansen – 15 bygdegårdar – får 490.000 kronor.

Kulturevenemang:

Musikal i Lisch: 49.000 kronor.

Lidköpings Konstförening: 120.000.

Lidköpings Konsertförening: 130.000.

Lidköpings Teaterarrangörer: 55.000.

Dessutom har nedanstående stöd för 2022 beviljats:

Active Scout 9 342 kronor

Eritreanska Föreningen I LIDKÖPING 12 648

Eritreanska Ortodoxa föreningen i Lidköping 5 190

Esplanadteatern 148 786

Friluftsfrämjandet 68 854

Föreningen Lidköpingsgymnasterna 8 304

HC Lidköping 62 972

HK Lidköping 139 092

IBK Lidköping 128 366

IF Fregatten 22 144

IFK Lidköping 3 806

Järpås IS 39 186

KK Allround 122 144

Kållandsö Gymnastik och Idrottsförening 50 604

Lidan BTK 17 992

Lidans Badmintonklubb 12 802

LIDBAS Lidköpings Basketsällskap 20 760

Lidköping AFF Lakers 36 418

Lidköpings AIK LAIK 40 828

Lidköpings Atletsällskap LAS 15 916

Lidköpings Budoklubb 33 562

Lidköpings Dataförening 92 646

Lidköpings FK 181 304

Lidköpings Golfklubb 101 378

Lidköpings Gymnastik o simsällskap 31 140

Lidköpings Idrottssällskap 49 965

Lidköpings kampsport IF 139 702

Lidköpings Kanotförening 71 710

Lidköpings Konståkningsklubb 28 026

Lidköpings kyokushin karateklubb 56 574

Lidköpings Ridklubb 413 834

Lidköpings Schacksällskap 21 290

Lidköpings Scoutkår 28 444

Lidköpings Skateboardförening 209 166

Lidköpings Sportklubb 4 844

Lidköpings Squash- & Padelklubb 50 643

Lidköpings Tennisklubb 261 588

Lidköpings Vintersportklubb 177 158

Läckö Golfklubb 55 448

Mellby IK 83 908

Musikal i Lisch 8 304

Norra Härene BK 43 684

Rackeby Idrottsklubb 47 490

Råda Bollklubb 416 250

Saleby IF 42 646

Saleby skytteförening 14 424

TK Levo 193 596

Trässbergs BK 45 760

Tyngdlyftningsklubben TLK 4 844

Villa Lidköping BK 165 388

Vinninga AIF 115 394

Örslösa-Söne IK 102 246