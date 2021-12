Våldsamma kroggäster

Publicerad lördag, 11 december 2021, 06:50 av Björn Smitterberg

Allvarliga misstankar finns mot ett par män för deras hot mot restaurangpersonal.

I tidsordning:

00,20 Lidköping: På en nattklubb omhändertar poliser en 18-årig gäst som blir våldsam när en vakt försöker lugna honom. Vakten blir slagen i ansiktet och 18-åringen gör kraftigt motstånd när han ska ”kastas ut” från krogen. Poliser kontaktas som omhändertar 18-åringen. Denne släpps senare efter identifiering och kort förhör.

01,27 Lidköping: På en nattklubb blir en entrevärd hotad med kniv. Det är då värden vägrar släppa in en kraftigt berusad man i 50-årsåldern som det blir hotfullt och en kniv kommer fram. 50-åringen lyckas ta sig förbi värden och komma in. Poliser kontaktas som griper mannen när denne sitter i baren. Han misstänks fr grovt olaga hota och olaga intrång. När detta skrivs sitter mannen hos Polisen. Han ska förhöras under förmiddagen.

01,53 Lidköping: Räddningstjänsten larmas till ett hotell i centrala Lidköping där någon aktiverat brandlarmet. Ingen brand.

02,45 Lidköping: På Skaragatan blir en man misshandlad. Mannen möter ett grupp ungdomar som ger sig på honom med sparkar och slag. Mannen får sår i ansiktet och på kroppen. Poliser spanar i området utan att finna misstänkta.

04,34 Skara: Larm kommer om pågående stölder ur bilar på Sanfrid Welinsgatan i Skara. Vittne slår larm och ser hur bilar bryts sönder och stölder sker särskilt ur en bil som blir rejält förstörd när ratt, instrumentpanel och annat stjäls. Poliser med hund tar upp jakten på tjuv och hittar flera bildelar längs vägen då jakten pågår. Emellertid lyckas tjuven undkomma.