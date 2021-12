Privatannonserna – gratis på Lidköpingsnytts marknad

I dag bl a: taklampor, oljemålning, dubbdäck, sittpuffar

Publicerad lördag, 11 december 2021, 07:33 av Redaktionen

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner (ingen näringsverksamhet).

Kort text! Inga företagsnamn eller produktreklam.

Högst tre annonser per annonsör samtidigt.

En vara per annons.

Max en bild per annons. Bilden får inte vara ur broschyr eller från företags hemsida(upphovsrätt).

Inlagda annonser ändras inte

OBS: vid utbud av konst/konsthantverk måste upphovsman/-kvinna anges.

Skicka din annons till desk@lidkopingsnytt.nu

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn, telefonnummer och eller e-postadress. Publiceringen är gratis.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

8 december

Säljes

Lampor

Taklampor 100 kr/st

070 5696618

Säljes

Oljemålning

på duk. vinterskrud ramad! 400:- finns i Lidköping. Direkt av konstnären.

070 670 4952

6 december

Säljes

Aluminiumfälgar

4 st i mycket gott skick, 17 tum, passar till Volvo V 70 årsmodell 2005 – 2008, samt tillhörande nytt komplett Reservhjul 80 kilometers, passande för samma märke och årsmodeller. Allt lämpligt till A-traktor/Epa, alt Standardbil för vinter- eller sommardäck samt reservhjul. Pris 475:- kr, eller ge bud!

Tel 070 206 3252. Lidköping.

3 december

Säljes

Däck

Skoda Fabian 195/50 R 15 82 T (3216) NEXEN

072 052 02 95

2 december

Säljes

Dubbdäck till cykel

28tum 2st 300kr Götene

0705 652 600

1 december

Säljes

Sittpuffar

2 st sittpuffar mörkgrå 400 kr styck

0708 226 390

30 november

Säljes

Vattenblandare

FM Mattsson med diskmaskinsuttag Pris 200:-

070-263 5957

29 november

Säljes

Längdskidor

Fischer vallningsfria längdskidor. Längd: 205 cm och med NNN-bindning. Pris: 500:- finns i Lidköping.

Mobil: 0705-331 302

Säljes

Hantlar

2 st, 4 kg, 150 kr.

070-632 1264

27 november

Säljes

Resväska

Samsonite resväska 80x55x30 cm 200:- Finns i Lidköping

070-597 5885

26 november

Säljes

Bilmatta

Ny från Mattema 100×190 cm 275 kr

25 november

Säljes

Gardinstång

i trä 130-260 cm 75 kr

Tel: 073-827 7395

23 november

Säljes

Soffa

2 sits. 500kr.

0708 226 390

22 november

Säljes

Ved

Cirka 1 kbm 30/35cm Pris 400kr

0761 636 999

Säljes

Glögg-gryta

i porslin plus 10 st små koppar tomtedansen. Finns I Lidköping pris 120:-

20 november

Säljes

Bord

Äldre bord. H 0.65 L.1.00 B. 0.65

ch.yv.jo@hotmail.com

16 november

Säljes

Vinterdäck

Dubbfria continental 225/50 17tum, 7mm däckdjup. Passar till Ford Mondeo årsmodell 16 till 19.

0705 920 201 Lidköping

Köpes

Halm



i småbalar ca 20 st. Halmen ska användas i växthusodling och måste därför vara obesprutad.

15 november

Säljes

Babybjörn

Babybjörn använd endast en gång 700kr.

0739 896 644

Skänkes

Tidningar

Ca 100 st Tidningar bortskänkes

0731424524

Säljes

Matservis

59-delar Bohemia Pris 500:- Hämtas i Lidköping

0731424524

12 november

Säljes

Hundbur

600:-

claesgoranaberg@gmail.com