Vänern sjönk 5 centimeter

Publicerad fredag, 10 december 2021, 11:12 av Björn Smitterberg

På några dagar har Vänerns yta sjunkit ganska snabbt. Från att ha varit på normala nivåer är den i dag 5 centimeter under det normala för december (44,66 meter).

Fyra fartyg väntas till Lidköpings hamn de närmaste dagarna.

Det är ”Tuna” som lossar last från Spanien i dag, och ”Carolina” som i dag lossar sin last från Finland.

På söndag väntas ”Wilson Grip” med last från Italien.

På onsdag ska ”Baltic Sailor” lossa last från Finland.

Till Hönsäters hamn väntas på måndag ”Wilson Grip” med last från Italien. Det är samma fartyg som först dellossar i Lidköping och fortsätter till den grundare hamnen Hönsäter och lossar resten.

– – – –

Bilden; Arkivbild. Foto Hans Bleeker