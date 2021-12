TORSDAG 9 DECEMBER

SeniorCenter

Matsedlar

Målaregatan 22: 8:30-16:00

9:00 Herrarnas morgon. Gemensam pratstund

9:00-11:30 Digitala Coachen. Enskild handledning kring digital teknik. Boka tid (30 min) 0510-77 12 88

Gamla Stadens S-förening

SAP-exp, Sevillagatan: 18,30 Julmöte. Julgröt, skinksmörgås och underhållning utlovas. Alla (S) medlemmar varmt välkomna/Styrelsen

Luciahögtid

S:t Nicolai kyrka: 19 Lidköpings Lucia

Folkets Hus

17.30 I koltrastens land, 11 år

18.00 King Richard, 11 år

19.30 Ghostbusters: Afterlife, 11 år

FREDAG 10 DECEMBER

SeniorCenter

Matsedlar

Målaregatan 22: 8:30-16:00

10:15 Sittande Yoga, begränsat antal platser, ej anmälan

15:00 Lidköpings Lucia. Lussefika från 14:30

Nobelpristare-presentation

Biblioteket: 12 Litteraturpristagaren Abdulrazak Gurnah presenteras av lektor Stefan Ekman, Högskolan Skövde.

Folkets Hus

11.00 Drottning Margareta, 11 år

11.30 I koltrastens land, 11 år

13.30 Världens värsta människa, 7 år

13.30 Sabaya, 15 år

16.00 Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton, Barntillåten

16.30 Clifford den stora röda hunden,Barntillåten

18.15 Ghostbusters: Afterlife, 11 år

18.30 Röda Kvarn House of Gucci, 11 år

18.45 West Side Story, 11 år

LÖRDAG 11 DECEMBER

Konstutställning

Galleri Lidan: 10-14 Tord Andersson

Julkonsert

S:t Nicolai kyrka: 17 med församlingens kyrkokörer Stephen Craig, dirigent, Anna-Lena Åstrand, piano och orgel, samt präst Maria Dufberg.

Folkets Hus

14.30 Encanto, 7 år

15.00 Folkan 1 Lidköpings filmstudio: De bästa åren

16.00 Röda Kvarn Clifford den stora röda hunden, Barntillåten

17.00 Drottning Margareta, 11 år

18.00 Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton, Barntillåten

18.15 Röda Kvarn House of Gucci, 11 år

19.30 Ghostbusters: Afterlife, 11 år

20.15 West Side Story, 11 år

SÖNDAG 12 DECEMBER

Jultåg

Skara-Lundsbrunn: 14 avg från Skara, 17,30 från Lundsbrunn. Måltid på Lundsbrunn Resort & Spa.

Folkets Hus

14.00 Clifford den stora röda hunden, Barntillåten

14.30 Baby-bossen 2 – familjeföretaget, 7 år

16.15 Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton, Barntillåten

16.45 Encanto, 7 år

17.00 Röda Kvarn West Side Story, 11 år

18.30 No Time to Die, 15 år

19.15 Världens värsta människa, 7 år

MÅNDAG 13 DECEMBER

SeniorCenter

Matsedlar

Målaregatan 22: 8:30-16:00

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gympa, begränsat antal platser, ej anmälan

14:00-15:30 Våffelcafé

Folkets Hus

17.30 Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton, Barntillåten

18.00 West Side Story, 11 år

19.45 a-ha: The Movie, Barntillåten

TISDAG 14 DECEMBER

Näringslivet i Lidköping – NIL

Stadt: 7,30 Företagarfrukost med tema Destination Läckö-Kinnekulle. Föranmälan

SSW

Klubblokalen Framnäs: 09 Grötfest. Anm delt före 10/12 till 072-3062485.

Frälsningsarmén

Lokalen på Torggatan: 10-12 Kaffeservering till förmån för Julgryteinsamlingen. Kaffe o våffla 50:-

SeniorCenter

Matsedlar

Målaregatan 22: 8:30-16:00

10:15 Balans/styrka (pinngympa), begränsat antal platser, ej anmälan

14:00-15:30 IT-café med tema matlagning. Förvandla din surfplatta, dator eller mobiltelefon till en oändlig kokbok. Inspirationsföreläsning och övningar. Teknik finns att låna.

PRO Lidköping

Rotundan: 14 Luciafest med julsmörgås m mAnm del senast 9/12 till 23957 torsdagar 10-12.

Hörselskadades förening

Missionskyrkan, Esplanaden: 18 Luciahögtid, andakt. Anm delt senast 2/12 till 070-9315358.

Folkets Hus

17.30 I koltrastens land, 11 år

18.00 Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton, Barntillåten

19.30 House of Gucci, 11 år

ONSDAG 15 DECEMBER

SeniorCenter

Matsedlar

Målaregatan 22: 8:30-16:00

15:30 Sittande Yoga, begränsat antal platser, ej anmälan

Folkets Hus

11.00 Drottning Margareta, 11 år

11.30 I koltrastens land, 11 år

13.30 No Time to Die, 15 år

14.00 Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton, Barntillåten

16.30 Encanto, 7 år

17.00 Gillastugan Geek Academy: Spider-Man

18.30 Spider-Man: No Way Home, 11 år

19.00 Spider-Man: No Way Home, 11 år

TORSDAG 16 DECEMBER

SeniorCenter

Matsedlar

Målaregatan 22: 8:30-16:00

9:00 Herrarnas morgon. Gemensam pratstund

9:00-11:30 Digitala Coachen. Enskild handledning kring digital teknik. Boka tid (30 min) 0510-77 12 88

10:00-12:00 Drop in hos Syn- och hörselinstruktör

14:30 Julklappsbingo, 20 kr/bricka.

Folkets Hus

17.30 Drottning Margareta, 11 år

18.30 Spider-Man: No Way Home, 11 år

20.00 Ghostbusters: Afterlife, 11 år

FREDAG 17 DECEMBER

SeniorCenter

Matsedlar

Målaregatan 22: 8:30-16:00

10:15 Sittande Yoga, begränsat antal platser, ej anmälan

LÖRDAG 18 DECEMBER



Konstutställning

Galleri Lidan: 10-14 Tord Andersson

Manskören Harmoni

S:t Nicolai kyrka: 15,30 och 18 Julkonsert under ledning av Lars Hernqvist. Stina Jakobsson och Jimmy Paulsson medverkar som sångsolister. Biljetter: Turistbyrån Nya Stadens torg.

SÖNDAG 19 DECEMBER

MÅNDAG 20 DECEMBER

SeniorCenter

Matsedlar

Målaregatan 22: 8:30-16:00

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gympa, begränsat antal platser, ej anmälan

TISDAG 21 DECEMBER

SeniorCenter

Matsedlar

Målaregatan 22: 8:30-16:00

10:15 Balans/styrka (pinngympa), begränsat antal platser, ej anmälan

ONSDAG 22 DECEMBER

SeniorCenter

Matsedlar

Målaregatan 22: 8:30-16:00

Idag serveras jullunch.

Förbokning endast via telefon 0510-77 12 88 fr.o.m 7/12

TORSDAG 23 DECEMBER

SeniorCenter

Matsedlar

Målaregatan 22: 8:30-15:00 Obs tid

9:00 Herrarnas morgon. Gemensam pratstund

FREDAG 24 DECEMBER Julafton

LÖRDAG 25 DECEMBER Juldagen

SÖNDAG 26 DECEMBER Annandag jul

MÅNDAG 27 DECEMBER

SeniorCenter

Matsedlar

Målaregatan 22: 8:30-16:00

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

14:00 Julkalendern 60 år. Vi ser korta avsnitt och minns

TISDAG 28 DECEMBER

SeniorCenter

Matsedlar

Målaregatan 22: 8:30-16:00

10:15-10:45 Qigong (Sittande enkla, långsamma övningar)

ONSDAG 29 DECEMBER

SeniorCenter

Matsedlar

Målaregatan 22: 8:30-16:00

14:30 Vi minns jular från förr. Hembakt julfika.

TORSDAG 30 DECEMBER

SeniorCenter

Matsedlar

Målaregatan 22: 8:30-15:00 Obs tiden

9:00 Herrarnas morgon. Gemensam pratstund

FREDAG 31 DECEMBER Nyårsafton

LÖRDAG 19 FEBRUARI

Lidköpings Brukshundklubb

Klubbstugan: 18 Årsmöte och årsfest (OBS ev covidregler)