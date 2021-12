Släpper julens biobiljetter

Publicerad onsdag, 08 december 2021, 10:00 av Redaktionen

Utvandrarna, The Matrix Resurrections, Sing 2, Bamse och vulkanön, Tills solen går upp och The Tragedy of Macbeth.

Julens alla bioupplevelser kan du köpa från och med tisdag klockan 10.

