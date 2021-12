Föreningar som fått kompensation för enskilda evenemang som ställts in

Publicerad måndag, 06 december 2021, 13:39 av Björn Smitterberg

Riksidrottsstyrelsen har beslutat att fördela 377 miljoner kronor i kompensationsstöd till 2046 idrottsföreningar för perioden 1 maj till 28 september 2021.

Här är alla föreningar i Lidköping, Götene, Skara, Vara och Grästorp som fått stöd vid denna tilldelning.

Bedömning görs att detta är sista gången som kompensationsstöd ges enligt den modell som varit gällande. Men det kommer att ges möjlighet att ansöka om stöd även för perioden efter den 28 september då restriktionerna upphävdes. Syftet med denna ansökningsomgång är att kunna till viss del kompensera enskilda evenemang som ställts in eller reducerats efter 28 september och där det går att härleda minskningens omfattning till de tidigare restriktionerna.

Här är föreningar som fått stöd i denna omgång:

Gillstad Sportklubb 33.000

Lidköpings Bouleklubb 3.000

Lidköpings Flygklubb 11.000

Lidköpings Idrottssällskap 9.000

Lidköpings Pistolskytteförening 1.000 kr.

Lidköpings Sportdykarklubb 10.000

Lidköpings Vintersportklubb 24.000

Mellby IK 90.000

Norra Härene BK 13.000

Rpda NK 8-000

Saleby IF 35.000

Tyngdlyftningsklubben Lidköping 2.000

Vinninga AIF 18.000

Orienteringsklubben Klyftamo, Götene, 45.000

Kinne-Vedums IF 23.000

Götene Ryttarklubb 23.000

Götene FK 8.000

Brännebrona Flygklubb 5-000

Ardala GoIF 70.000

Axvalls IF 92.000

IK Gandvik 84.000

Skara FC 297.000

Skara HF 30.000

Skara Ishockeyklubb 20.000

Skara Petanque Club 5.000

IFK Emtunga 39.000

Kvänums IF 39.000

Larvs FK 295.000

Levene/Skogslunds IF 9.000

Tråvads IF 105.000

Vara SK 60.000

Vara-Bjertorps GK 20.000

Grästorps Ishockeyklubb 11.000

IK Gautiod 12.000.