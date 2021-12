Nordens mäktigaste kvinna i ny film på Folkan

Publicerad fredag, 03 december 2021, 07:05 av Redaktionen

Drottning Margareta lyckades för 700 år sedan sammanföra Sverige med Norge och Danmark i en union. Nu har filmen om den drottningen premiär i Lidköping.

Drottning Margareta

Året är 1402 och en kvinna regerar över ett nytt nordiskt rike. Drottning Margareta har enat Danmark, Norge och Sverige i en union som hon styr genom sin adoptivson, kung Erik. Unionen är omgiven av fiender och Margareta planerar därför ett äktenskap mellan Erik och den engelska prinsessan Filippa. En allians med England skulle stärka Kalmarunionen och skydda den mot angrepp. Men en konspiration pågår och Margareta hamnar i ett omöjligt dilemma som kan kosta henne allt.

Språk: Danska, svenska, norska, engelska, tyska, franska – svensk text

Regissör: Charlotte Sieling

Skådespelare/medverkande: Trine Dyrholm, Søren Malling, Jakob Oftebro, Magnus Krepper, Morten Hee Andersen, Simon J. Berger, Annika Hallin

Längd: 2 tim

Ålder: 11 år (7 år i vuxens sällskap)

Trailer

aha: The Movie

. Hela historien om tre unga män som följde sin omöjliga dröm att bli norska popstjärnor. När hiten Take On Me hamnar överst på Billboard -listan blir drömmen sann. Eller?

Längd: 1 tim 49 min

Ålder: Barntillåten

Direkt från Metropolitan: Eurydike

På lördag vänder vi oss mot New York och Metropolitan Opera igen. Denna gång för att uppleva den grekiska myten om Orfeus, Eurydike och den oemotståndliga musiken har berättats i tusentals år. I denna magiska opera upplever vi berättelsen från Eurydikes perspektiv.

Myten om Orfeus, som försöker tygla musikens kraft för att rädda sin älskade Eurydike har inspirerat kompositörer sedan operakonstens begynnelse. Stjärnskottet Matthew Aucoin för traditionen vidare i modern tid med en ny vinkel på berättelsen.

Librettot är skrivet av Sarah Ruhl, mottagare av Genius Grant-stipendiet, efter hennes hyllade pjäs från 2003. Här återberättas myten ur Eurydikes perspektiv.

Yannick Nézet-Séguin dirigerar denna nya iscensättning av Mary Zimmerman. Sopranen Erin Morley sjunger titelrollen bredvid baritonen Joshua Hopkins som Orpheus. Längd: 2 tim 45 min inklusive paus. Fri introduktion med Björn Ekblom kl. 18.

Gorillaz

8 december – One Night Only. Upplev världens största virtuella band Gorillaz, med deras tokhyllade Song Machine Live på bioduken. Endast den 8 december på utvalda biografer. Jamie Hewletts fantastiska bildberättande skapar ett spännande liveframträdande med låtar från Song Machine-projektet, liksom några omhuldade klassiker från gruppens stora låtskatt. Gitarristen Noodle, basisten Murdoc Niccals, trummisen Russel och frontmannen 2D får sällskap av Damon Albarn och hela Gorillaz liveband, liksom ett urval gästartister, i gruppens första liveframträdande sedan 2018.