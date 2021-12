Fartygen som väntas i Lidköping och Hönsäter

Publicerad fredag, 03 december 2021, 10:18 av Björn Smitterberg

Vänerns yta ligger kvar på det normala; 44,65 meter.

De närmaste dagarna väntas till Lidköping:

Måndag: ”Leckö” med last från Norge

Onsdag: ”Tuna” med last från Spanien

Fredag: ”Wilson Grip” med last från Italien

Till Hönsäter:

Torsdag: ”STK 1008” med last från Finland