Privatannonserna – gratis på Lidköpingsnytts marknad

I dag bl a: skidor, hantlar, resväska, soffa, ved

Publicerad tisdag, 30 november 2021, 06:33 av Redaktionen

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner (ingen näringsverksamhet).

Kort text! Inga företagsnamn eller produktreklam.

Högst tre annonser per annonsör samtidigt.

En vara per annons.

Max en bild per annons. Bilden får inte vara ur broschyr eller från företags hemsida(upphovsrätt).

Inlagda annonser ändras inte

OBS: vid utbud av konst/konsthantverk måste upphovsman/-kvinna anges.

Skicka din annons till desk@lidkopingsnytt.nu

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn, telefonnummer och eller e-postadress. Publiceringen är gratis.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

29 november

Säljes

Längdskidor

Fischer vallningsfria längdskidor. Längd: 205 cm och med NNN-bindning. Pris: 500:- finns i Lidköping.

Mobil: 0705-331 302

Säljes

Hantlar

2 st, 4 kg, 150 kr.

070-632 1264

27 november

Säljes

Resväska

Samsonite resväska 80x55x30 cm 200:- Finns i Lidköping

070-597 5885

26 november

Säljes

Bilmatta

Ny från Mattema 100×190 cm 275 kr

25 november

Säljes

Gardinstång

i trä 130-260 cm 75 kr

Tel: 073-827 7395

23 november

Säljes

Soffa

2 sits. 500kr.

0708 226 390

22 november

Säljes

Ved

Cirka 1 kbm 30/35cm Pris 400kr

0761 636 999

Säljes

Glögg-gryta

i porslin plus 10 st små koppar tomtedansen. Finns I Lidköping pris 120:-

20 november

Säljes

Bord

Äldre bord. H 0.65 L.1.00 B. 0.65

ch.yv.jo@hotmail.com

16 november

Säljes

Vinterdäck

Dubbfria continental 225/50 17tum, 7mm däckdjup. Passar till Ford Mondeo årsmodell 16 till 19.

0705 920 201 Lidköping

Köpes

Halm



i småbalar ca 20 st. Halmen ska användas i växthusodling och måste därför vara obesprutad.

15 november

Säljes

Babybjörn

Babybjörn använd endast en gång 700kr.

0739 896 644

Skänkes

Tidningar

Ca 100 st Tidningar bortskänkes

0731424524

Säljes

Matservis

59-delar Bohemia Pris 500:- Hämtas i Lidköping

0731424524

12 november

Säljes

Hundbur

600:-

claesgoranaberg@gmail.com

11 november

Säljes

Vinglas

Orrefors Intermezzo blå 32 cl vinglas i 4-pack presentlåda, aldrig använda 960 kr.

0706 034 663

Säljes

Takbox

Takbox med nettovikt 25 kg, lastförmåga 50 kg. Den ena gasdämparen till locket behöver bytas. 450 kr

0706 034 663

9 november

Säljes

Centraldammsugare

1000 W med 10 m slang lite använd pris 700 kr

073-531 9158

8 november

Säljes

Vägtrumma

Helt ny i polypropen. Köpt av Viacon 2021. Säljes på grund av ändrade förhållanden. Längd 600 cm. Diameter 70 cm. Pris 6.800:-.

Tel 0736-16 09 63

Säljes

Kapsåg

Köpt från Järpås komponenter. Med utdragbar vedbana och kubblängdsinställning. Hjul för enkel förflyttning. Härdad klinga 70 cm i diameter. Pris 9.000:-.

Tel 0736-16 09 63

Säljes

Vinterdäck

4 st. kompletta på aluminiumfälg. 195/65/15 passande SAAB, Opel m m. 2 st. nästan nya (7mm) Michelin X-Ice, 2 st. (4mm) Nokian Hakkapelitta. Pris 500 kr. 070 630 7600

5 november

Säljes

Säng med madrasser och nattduksbord

1500 kronor

Tel 0708-826512 annelie.stalberg@gmail.com

Säljes

2 st garderobsdörrar

59 x 210 cm 125 kr/st

Tel: 073-8277395

3 november

Säljes

Taklampa

svart tyg, mässing och kristall, fyra glödlampor. 475 kr

0709-150 937

2 november

Säljes

Lövuppsamlare

Obet. använd fint skick 950kr

1 november

Upphittat

AirPods Pro i sitt etui. Återfås när ägandet kan styrkas. Kontakta

sonnrol@gmail.com

Säljes

Stövlar

mockastövlar strl 41, använda 1 gång, som nya. Pris 150 kr

072-317 8582

31 oktober

Säljes

Valphage

Hopfällbar valphage, med löstagbart golv och tak. Väska finns. Som ny. Pris 300 kr.