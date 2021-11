MÅNDAG 29 NOVEMBER

SeniorCenter

Matsedlar

Målaregatan 22: 8:30-16:00

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gympa, begränsat antal platser, ej anmälan

14:00-15:30 Adventsmys med våfflor och lotteri

SAP-pensionärerna

SAP-exp: 14 Julmöte. Medtag en julklapp för 30 kronor. Julgröt, fika och lite annat utlovas. Alla (S) medlemmar varmt välkomna! /Styrelsen

Folkets Hus

16.00 Eternals, 11 år

17.45 I koltrastens land, 11 år

19.15 Ghostbusters: Afterlife, 11 år

19.45 Last Night in Soho, 15 år

TISDAG 30 NOVEMBER

Mekens Pensionärsförening

Meken-Minnet: 10 Årsmöte med diskussion om föreningens framtid

SeniorCenter

Matsedlar

Målaregatan 22: 8:30-16:00

10:15 Balans/styrka (pinngympa), begränsat antal platser, ej anmälan

Öppet Hus

Sockerbruket: 15-18 Daglig verksamhet har öppet och visar nya lokaler och verksamhet.

Mindfullness – föredrag och övningar

Mötesplatsen Bifrost, Torggatan 4: 18-20 ”Mer närvaro – mindre stress”. Om att leva i nuet och vara lyhörd för sina behov och kroppens signaler. Föreläsning med samtal och övningar ledda av Tina Gunnarsson. I denna föreläsning får du tips och redskap till hur du kan komma ner i stressnivå, hitta mer glädje i tillvaron och att hitta din energi. Föreläsningen är kostnadsfri.

Anmäl senast 24 november till saara.nummela@lidkoping.se eller på 0510-77 67 41. Anhörigstödet bjuder på kaffe och smörgås. Arr Anhörigstödet.

Folkets Hus

18.00 Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton, Barntillåten

18.30 King Richard, 11 år

20.15 Ghostbusters: Afterlife, 11 år

ONSDAG 1 DECEMBER

Frälsningsarmén

Lokalen på Torggatan: 10-12 Kaffeservering till förmån för Julgryteinsamlingen. Kaffe o våffla 50:-

SeniorCenter

Matsedlar

Målaregatan 22: 8:30-16:00

15.30 Sittande yoga

Socialdemokraterna

Lidbeckska huset: 18 medlemsmöte. Kommunala handlingsprogrammet och nomineringar m m. Varmt välkomna! /Styrelsen

Konsert

Röda kvarn: 19 Amanda Ginsburg med band. Se artikel.

Folkets Hus

11.00 Världens värsta människa, 7 år

11.30 I koltrastens land, 11 år

13.30 CODA, Barntillåten

13.45 No Time to Die, 15 år

16.00 Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton, Barntillåten

17.00 Encanto, 7 år

17.00 Gillastugan Geek Academy: Narnia

18.15 Sabaya, 15 år

19.00 Röda Kvarn På scen: Amanda Ginsburg, 195 kr

19.30 Ghostbusters: Afterlife, 11 år

20.45 Last Night in Soho, 15 år

TORSDAG 2 DECEMBER

SeniorCenter

Matsedlar

Målaregatan 22: 8:30-16:00

9:00 Herrarnas morgon. Gemensam pratstund

9:00-11:30 Digitala Coachen. Enskild handledning kring digital teknik. Boka tid (30 min) 0510-77 12 88

SPF Seniorerna

Wennerbergsgården: 15 Café 15; Inger Ullmarker berättar om resa.

Lidköpings konsertförening

Musikskoloan 19: (enl prel progr – aktuell info) Kammarmusikalisk improvisation för piano och slagverk.

Folkets Hus

18.00 Konst på bio: Solrosor, 140 kr

FREDAG 3 DECEMBER

SeniorCenter

Matsedlar

Målaregatan 22: 8:30-16:00

15 Sittande Yoga, begränsat antal platser

Konsert

Brunnskapellet, Lundsbrunn: 19 releasekonsert med Sofie Livenbrant.

LÖRDAG 4 DECEMBER

Musikskolans elevkonsert

S:t Nicolai kyrka: 16 Toner i advent

SÖNDAG 5 DECEMBER

Jultåg

Skara-Lundsbrunn: 14 avg från Skara, 17,30 från Lundsbrunn. Måltid på Lundsbrunn Resort & Spa.

MÅNDAG 6 DECEMBER

SeniorCenter

Matsedlar

Målaregatan 22: 8:30-16:00

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gympa, begränsat antal platser, ej anmälan

Föreningen Fyren

Morklans Spiken: 18 Årsmöte.

TISDAG 7 DECEMBER

SeniorCenter

Matsedlar

Målaregatan 22: 8:30-16:00

15 Balans/styrka (pinngympa), begränsat antal platser, ej anmälan

ONSDAG 8 DECEMBER

SeniorCenter

Matsedlar

Målaregatan 22: 8:30-16:00

15:30 Sittande Yoga, begränsat antal platser, ej anmälan

Frälsningsarmén

Lokalen på Torggatan: 10-12 Kaffeservering till förmån för Julgryteinsamlingen. Kaffe o våffla 50:-

SKPF Pensionärerna

Rotundan: 15 Julfest med underhållning, mat och lotterier. Anm delt senast 5/12 till 070-4856134.

Reumatikerna

Tolsjö Bygdegård: 18 Lussefest. Anm delt senast 30/11 till 070-5767587.

TORSDAG 9 DECEMBER

SeniorCenter

Matsedlar

Målaregatan 22: 8:30-16:00

9:00 Herrarnas morgon. Gemensam pratstund

9:00-11:30 Digitala Coachen. Enskild handledning kring digital teknik. Boka tid (30 min) 0510-77 12 88

Gamla Stadens S-förening

SAP-exp, Sevillagatan: 18,30 Julmöte. Julgröt, skinksmörgås och underhållning utlovas. Alla (S) medlemmar varmt välkomna/Styrelsen

Luciahögtid

S:t Nicolai kyrka: 19 Lidköpings Lucia

FREDAG 10 DECEMBER

SeniorCenter

Matsedlar

Målaregatan 22: 8:30-16:00

10:15 Sittande Yoga, begränsat antal platser, ej anmälan

15:00 Lidköpings Lucia. Lussefika från 14:30

LÖRDAG 11 DECEMBER

Julkonsert

S:t Nicolai kyrka: 17 med församlingens kyrkokörer Stephen Craig, dirigent, Anna-Lena Åstrand, piano och orgel, samt präst Maria Dufberg.

SÖNDAG 12 DECEMBER

Jultåg

Skara-Lundsbrunn: 14 avg från Skara, 17,30 från Lundsbrunn. Måltid på Lundsbrunn Resort & Spa.

MÅNDAG 13 DECEMBER

SeniorCenter

Matsedlar

Målaregatan 22: 8:30-16:00

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gympa, begränsat antal platser, ej anmälan

14:00-15:30 Våffelcafé

TISDAG 14 DECEMBER

Frälsningsarmén

Lokalen på Torggatan: 10-12 Kaffeservering till förmån för Julgryteinsamlingen. Kaffe o våffla 50:-

SeniorCenter

Matsedlar

Målaregatan 22: 8:30-16:00

10:15 Balans/styrka (pinngympa), begränsat antal platser, ej anmälan

14:00-15:30 IT-café med tema matlagning. Förvandla din surfplatta, dator eller mobiltelefon till en oändlig kokbok. Inspirationsföreläsning och övningar. Teknik finns att låna.

PRO Lidköping

Rotundan: 14 Luciafest med julsmörgås m mAnm del senast 9/12 till 23957 torsdagar 10-12.

Hörselskadades förening

Missionskyrkan, Esplanaden: 18 Luciahögtid, andakt. Anm delt senast 2/12 till 070-9315358.

ONSDAG 15 DECEMBER

SeniorCenter

Matsedlar

Målaregatan 22: 8:30-16:00

15:30 Sittande Yoga, begränsat antal platser, ej anmälan

TORSDAG 16 DECEMBER

SeniorCenter

Matsedlar

Målaregatan 22: 8:30-16:00

9:00 Herrarnas morgon. Gemensam pratstund

9:00-11:30 Digitala Coachen. Enskild handledning kring digital teknik. Boka tid (30 min) 0510-77 12 88

10:00-12:00 Drop in hos Syn- och hörselinstruktör

14:30 Julklappsbingo, 20 kr/bricka.

FREDAG 17 DECEMBER

SeniorCenter

Matsedlar

Målaregatan 22: 8:30-16:00

10:15 Sittande Yoga, begränsat antal platser, ej anmälan

LÖRDAG 18 DECEMBER



Manskören Harmoni

S:t Nicolai kyrka: 15,30 och 18 Julkonsert under ledning av Lars Hernqvist. Stina Jakobsson och Jimmy Paulsson medverkar som sångsolister. Biljetter: Turistbyrån Nya Stadens torg.

SÖNDAG 19 DECEMBER

MÅNDAG 20 DECEMBER

SeniorCenter

Matsedlar

Målaregatan 22: 8:30-16:00

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gympa, begränsat antal platser, ej anmälan

TISDAG 21 DECEMBER

SeniorCenter

Matsedlar

Målaregatan 22: 8:30-16:00

10:15 Balans/styrka (pinngympa), begränsat antal platser, ej anmälan

ONSDAG 22 DECEMBER

SeniorCenter

Matsedlar

Målaregatan 22: 8:30-16:00

Idag serveras jullunch.

Förbokning endast via telefon 0510-77 12 88 fr.o.m 7/12

TORSDAG 23 DECEMBER

SeniorCenter

Matsedlar

Målaregatan 22: 8:30-15:00 Obs tid

9:00 Herrarnas morgon. Gemensam pratstund

FREDAG 24 DECEMBER Julafton

LÖRDAG 25 DECEMBER Juldagen

SÖNDAG 26 DECEMBER Annandag jul

MÅNDAG 27 DECEMBER

SeniorCenter

Matsedlar

Målaregatan 22: 8:30-16:00

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

14:00 Julkalendern 60 år. Vi ser korta avsnitt och minns

TISDAG 28 DECEMBER

SeniorCenter

Matsedlar

Målaregatan 22: 8:30-16:00

10:15-10:45 Qigong (Sittande enkla, långsamma övningar)

ONSDAG 29 DECEMBER

SeniorCenter

Matsedlar

Målaregatan 22: 8:30-16:00

14:30 Vi minns jular från förr. Hembakt julfika.

TORSDAG 30 DECEMBER

SeniorCenter

Matsedlar

Målaregatan 22: 8:30-15:00 Obs tiden

9:00 Herrarnas morgon. Gemensam pratstund

FREDAG 31 DECEMBER Nyårsafton

LÖRDAG 19 FEBRUARI

Lidköpings Brukshundklubb

Klubbstugan: 18 Årsmöte och årsfest (OBS ev covidregler)