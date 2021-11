Hört på stan: Vem blir förvånad?

Publicerad fredag, 26 november 2021, 11:11 av Björn Smitterberg

Många upplevde onsdagens spel i riksdagshuset som överraskande.

Det visar vilken brist på analys en del partier har.

Runt arbetsplatsers fikabord förstod man att regeringspartierna tog en jätterisk när samtalen med Vänsterpartiet inleddes.

Det konstiga är att det undgått alla utom regeringspartierna att Centerpartiet i flera år sagt att det stöd Centern givit regeringen de senast åren upphör när regeringspartierna börjar förhandla med Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Centerpartiet tycks ha varit enda logiska i den här händelsekedjan. Stöd för Magdalena som regeringsbildare, men röstade sedan bara på egna budgetförslaget. Inte på regeringens, inte på övriga oppositionens.

Vems fel är det?

Redaktören tror att alla var medvetna om risken. Men i fartränderna av att få Magdalena vald som glömdes Centerns krav medvetet bort. Regeringspartierna valde att ta risken. Och Miljöpartiet förlorade genom ett avtal med Vänsterpartiet som utropade sig som segrare genom höjd pension – men man glömde säga att pensionärernas vinning skulle trätt i kraft 1 september nästa år.

Alltihop genomskådade vanliga människor – men inte spinndoktorerna i partierna.

Vem är då vinnare? Ja, det är synnerligen oklart. Den borgerliga oppositionen – nej, den splittrades. Och Sverigedemokraterna – halkade in bakvägen och fick det inflytande andra försökte stoppa.

Det är inte så ofta journalisterna fick använda ord som ”i skrivande stund” eller ”när detta skrivs” som just på onsdagen.

Nyordning är det även för kommunstyrelsen. Kommundirektören Ulrika Strandroth-Frid och kommunens nya infochef Mikael Malmborg har satt politikerna på plats. Ja, det gäller förstås i mötena med pressen efter kommunstyrelsemötena, inget annat.

De senaste åren har dessa möten följts av flera olika pressträffar. Majoritetens, oppositionens, samt en rad e-brev som korsat cyberrymden med uttalanden och förslag.

Situationen har för oss journalister blivit ohållbar. Det som sagts ena sekunden har motsagts i en annan pressträff.

Nu är allt som förr, politikerna får vara med och tala för sin sak – men inte debattera! Pressträffar förr kunde ibland utarmas genom att det blev just debatter.

Tack för nyordningen och respekten för oss som ska referera.

Efter att i halvannat år fått information via e-post och olika former av datakonferenser har det under hösten blivit alltfler fysiska träffar där något ska delges pressen. Det är av godo, men smittan sprids så man börjar undra hur det blir i vinter. Redaktören har bokat in tredje sprutan. Det lär väl bli ytterligare en före sommaren. Blir det fler restriktioner?

Knepigt att inte forskarna har några goda nyheter om att utrota den här pandemin.

En sak är klar: Man får inte vara snarstucken.

Förr kunde man sjunga ”Nu är det jul igen…”. Redaktören känner det emellertid som att julen tas ut i förskott under hela advent – ja tidigare än så ibland. När julen verkligen kommer är den på något sätt redan passerad.

Håller vi människor på att förstöra julhelgen? När vi på julen hör ”Stilla natt….” har vi redan hört den i Radio Skaraborg och på stan i flera månader, julmusten på hösten smakar överbliven påskmust. Familjerna (oftast kvinnorna, herrarna sätter väl bara stjärnan i granens topp…) har slitit hårt i advent så det är väl inte konstigt att de flesta somnar till Kalle Anka.

Ett av de dummaste ingreppen i julen är filmen om Karl-Bertil Jonsson som går på bio nu. Vad är det bra för? Inte är den särskilt bra i jämförelse med den tecknade versionen heller. Klåfingrigt, som det så ofta blir när någon tror sig kunna göra något bättre än originalet.

Nu är dock tiden inne att minska trycket på julklappshandeln. Uppvakta i större utsträckning med gåvor till välgörande ändamål. Det känns bra på julafton när barnbarnen får se att redaktören skickat pengar till andra som har större behov.

Advent är förväntningarnas tid – på många sätt. I Lidköping ha nu fastighetsägare, handlare och andra samlats för att i grupp försöka rädda stadskärnan från konkurrensen av Kartåsen, Änghagen och Framnäs, samt inte minst nätet. Lycka till…

Det är ju inte att var ute i god tid precis. Det finns inte många lokalt ägda butiker kvar, möjligen då som franchise i någon kedja som öppnar och stänger i takt med börskurserna.

Minnesbilden:

Den här bilden är inte ny – den är från lördagen före 1:a advent 2019

God Helg.