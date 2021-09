Vänstern föreslår om handlingsplan för barn i fattiga familjer

Fullmäktigefrågor om prideveckan och HBTQI på dagordningen

Publicerad måndag, 27 september 2021

Vid dagens sammanträde med kommunfullmäktige föreslår Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp att en handlingsplan skapas för att underlätta för barn om lever i ekonomiskt utsatta familjer, s k barnfattigdom. Handlingsplanen ska ta fram åtgärder som förhindrar eller lindrar effekterna av denna utsatthet.

Även denna gång sker kommunfullmäktiges möte via datanätet. Bara presidiet och tekniker tar plats i Lidkbeckska huset. Men alla som vill kan följa mötet på nätet.

En av de första punkterna är en insänd fråga från allmänheten om HBTQI som är aktuell efter nyligen avslutade Prideveckan. en person ifrågasätter den information som tillhandahålles i skolorna. Detta kommer upp under allmänhetens frågestund. Inga beslut fattas om detta, men frågan ställs i kväll:

– Det jag ifrågasätter är att genusteorin har fått stå oemotsagd och att det finns en faktaresistens inom just detta område. Min önskan och min fråga till fullmäktige är om det inte är dags att öppna upp för fler perspektiv och faktiskt beakta all samlad forskning och beprövad erfarenhet, inte bara den som styrker den nu förhärskande, och att man är villig att förändra praktiken utifrån förändrat kunskapsunderlag?

När allmänhetens frågor kommer får en talesperson för varje parti svara eller kommentera. Ingen debatt alltså.

Det låga betyg som medlemmar i svenskt Näringsliv i Lidköping ger Lidköpings kommun kommer upp i ett utbyte mellan kommunalrådet Jonas Sundström (s) och oppositionsrådet Rasmus Möller (m).

En annan debatt blir det om skogsavverkningen på Kartåsen (i folkmun kallat Lidköpings Brasilien). Det är Vänsterpartiet som utmanar socialdemokraten Gustav Edvinsson på debatt. Edvinsson är ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden med ansvar för planfrågor.

