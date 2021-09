Privatannonserna – gratis på Lidköpingsnytts marknad

I dag bl a: el-barnbil, matsalsmöbel, dubbdäck, stereobänk, ved

Publicerad måndag, 27 september 2021, 08:30 av Redaktionen

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner (ingen näringsverksamhet).

Kort text! Inga företagsnamn eller produktreklam.

Högst tre annonser per annonsör samtidigt.

En vara per annons.

Max en bild per annons. Bilden får inte vara ur broschyr eller från företags hemsida(upphovsrätt).

Inlagda annonser ändras inte

OBS: vid utbud av konst/konsthantverk måste upphovsman/-kvinna anges.

Skicka din annons till desk@lidkopingsnytt.nu

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn, telefonnummer och eller e-postadress. Publiceringen är gratis.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

27 september

Säljes

Matplatsmöbel

6 stolar finns. Längd 1.85 med iläggsskiva Höjd 75 Bredd 80 Finns i Lidköping centrum

malin_bj@hotmail.com

Säljes

Elektrisk barnbil

500kr

0739 896 644

26 september

Säljes

Stereobänk

Stereobänk 200kr. 60 bred 1 m hög

0708 226 390

Säljes

Ved

Ca 35 längd, Ca 1 kbm. Pris 450kr.

Telefon 0761636999

Säljes

Dubbdäck

1500kr Nankang 195/65 R15

0790530354

24 september

Säljes

Sängöverkast

Nytt, ej använt grått sängöverkast 2,50 x 2,50, kr 200:- Finns i Lidköping,

tel 070-5975885

Säljes

Dubbade däck till cykel

Suomi tyres Winter W106 Dimension 47-622 (28tum) 2 st. Körda 1 säsong. 400kr. Götene

0705 652 600

23 september

Efterlyses

Jacka



Under golfträning för en tid sedan försvann/stals min blåa nyinköpta, 2000 kr, Sebagojacka. Du som känner dig skyldig, häng tillbaka den på golfklubbens entré!

Säljes

Bilmattor

Volvo Original kupémattsats (4 st) Ocean Race (textil) Passar till Volvo XC70, V70 2009 Helt oanvända Pris 450:-

Tel: 0706 682 736

Säljes

Löparskor dam



Oanvända löparskor för dam Asics GEL-Kayano 25 Women storlek US 6,5/EUR 37,5 säljs för 600 kr (nypris 1 399 kr),

ring 073 – 318 69 10

Säljes

Golfset herr

Komplett golfset herr höger. En bag med vagn och en med stöd, inkl. bag skydd. Många trä-och järnklubbor, inkl. bollar och peggar. Mycket fint skick, pris 2700 kr.

Ring 0709-20 77 26.

22 september

Säljes

Batteri

Ny Blyackumulator för larm, gräsklippare m.m. 12 V ,18 AH, Storlek 181x76x167 mm. 250 kr

0706 034 663

21 september

Skänkes

Kantsten

Kantsten med dansk sjösten 70×25 cm 18 st.

17 september

Säljes

Durkslag och pajform

Oanvänt emaljerat durkslag samt pajform i serien Sommar från Hackman Pris: 150:- styck

tel: 0706 682 736

Skänkes

”Vintagecyklar”



Damcykel, Kärnan, från 1939

Herrcykel, Husqvarna, från 50-talet.

14 september

Säljes

Förvaringsskåp

Praktiskt förvaringsskåp med sex hyllplan passande i ett tält/förtältet. Lätt att vik ihop och ta med sig. 500:-

0705 500850

13 september

Säljes

Dubbdäck

Mercedes A17. Körda en säsong, som nya. 205/55 R16 Kumho Pris 4500kr

076 1636 999

Säljes

Bok om zonterapi

Ny o fin. Finns I Lidköping 60 kr

tel 070 670 4952

Säljes

Torr ved

Cirka 1 kbm. Pris: 400:-

gunnarssona470@gmail.com

Säljes

Målning

Akvarellmålning gul ros! Glas och ram.400 kr

tel 070 670 4952 finns I Lidköping

11 september

Skänkes

Innerdörr

Innerdörr med karm, dörrblad 72,5x 203 cm. Skänkes mot avhämtning

10 september

Säljes

Gamla tändsticksaskar

från 60 o 70-talet. Pris 200 kr

072-317 8582

7 september

Säljes

Utemöbel

Bord och 4 stolar plus gråa dynor i jättebra skick. 2 år och alltid stått under tak. Mått bord 150 längd 90 brett. 1.450kr. Lidköping.

6 september

Köpes

Ställningsdelar

Haki den röda ogarvade:

4 st. spiror 3 m.

4 st bommar 3 m.

4 st. bommar 3 m.

6 st. Trall 0,6×2.2 m.

Ring 070 742 83 56.

5 september

Säljes

Soffbord

400 kronor

0708-82 65 12

Säljes

Köksmöbel

Köksbord och 4 stolar. 400 kronor

0708-82 65 12

Säljes

TV-väggfäste

Sväng- och tiltbart väggfäste till tTV, Exibel. Pris: 500kr

070-341 35 20

Säljes

Gräsklippare

Stiga Multiclip 47 Blue RS 100 OHV. Pris 1.000 kr.

070-341 35 20

3 september

Säljes

Frukt och svamptork helt ny

Pris 200:-

E-post

Säljes

Golfklubbor dam, med bag

Säljes

Säng

En säng 200×90 med bäddmadrass 400:- Den finns i Lidköping

0738 018 985

2 september

Säljes

Husvagnsspeglar

passar Volvo v50 400:-

070 940 8260

1 september

Säljes

Jordkabel

45 m jordkabel. 500 kr

070-569c6618

31 augusti

Säljes

Bäddsoffa

(långbädd) Pris: 2200kr

Säljes

Stolar

Pinnstolar 75:- / st

Säljes

Chiffonjé

H 145 B110 D55 cm 400:-

Tel: 073-8277 395

Säljes

Generator

Helt ny. Pris 2200:-

30 augusti

Säljes

Kristallkronafynd

Gedigen kvalité hög bred pampig äkta högklassig kristall. Samt gedigen mässing. Vacker stilren för herrgård eller liknande. Pris endast 5.500 kr

Ring 070-972 9898

Säljes

Infravärme

Infravärmare till exempel till altanen. Pris 499 kr i Lidköping

Tel 072-317 8582

Säljes

Äldre verktyg



pallbockar m.m.

29 augusti

Säljes

Overlockmaskin

Ny Overlockmaskin, förpackning öppnad, maskinen ej använd. Fyra trådrullar medföljer. Pris 1500 kr.