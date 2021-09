Vänern – 26 under normalt

Publicerad fredag, 24 september 2021, 09:56 av Björn Smitterberg

Vänerns yta var på fredagsmorgonen 26 centimeter under det normala för september. Nivån var 44,4 meter. Det är 30 centimeter över referensytan på sjökorten.

På tisdagen var nivån 44,38 vilket är den lägsta noteringen på mer än ett år.

I Vänerns handelshamnar är verksamheten omfattande med många lastfartyg som åter släpps in i Göta Älv och vidare till Vänern efter broarbeten som stoppat sjöfarten.

I Lidköping ligger i dag:

”Kinne”, och ”Wilson Tees” som lossar last från Italien.

Under måndagen väntas ”Lurö” ned last från norska hamnar.

”Wilson Tees” kommer att fortsätta till Hönsäters hamn och hit väntas under fredagen ”Sofia” för att lossa.