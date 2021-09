Överläkarens artikel fick internationell spridning

Publicerad fredag, 24 september 2021, 11:00 av Björn Smitterberg

Överläkare Chaido Chamalidou vid Skaraborgs Sjukhus har fått en forskningsartikel publicerad i den ansedda tidskriften The Breast, som är en medicinsk tidskrift kopplad till australiensiska samt europeiska bröstcancergrupper.

Vilken är din specialitet inom Skaraborgs Sjukhus?

– Jag är onkolog och har jobbat på Skaraborgs Sjukhus i Skövde och i Lidköping i tre år. Jag är också doktorand vid Göteborgs Universitet med ett forskningsprojekt inom bröstcancer.

Vad handlar din artikel om?

– I min artikel beskriver jag överlevnadsmönster på de två största bröstcancertyper (lobulär och duktal bröstcancer) i en stor svenskpopulation under en period på 20 år.

Hur kom det sig att du skrev den?

– Det är känt att bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Invasiv duktal cancer (IDC) omfattar cirka 75–80 procent av all bröstcancer medan invasiv lobulär (ILC) runt 10–15 procent. De här cancertyperna har en hel del gemensamma egenskaper, men en hel del olika beteende. Till exempel tenderar lobulär cancer att vara större och multifokal och den har udda metastaslokaler samt att den är någon svårare att diagnostisera.

– Vad gäller överlevnaden har man i olika studier kommit fram till olika resultat, några visar att patienter med lobulär cancer har sämre överlevnad än de med duktal, andra visar att överlevnaden inte skiljer mellan de två cancergrupperna medan andra visar att patienter med duktal cancer har bättre överlevnad än de med lobulär.

– Alla de data kommer från kliniska prövningar och vi ville se hur det verkar vara i verkligheten, i en population utanför studier. Därför, med hjälp av kvalitetsregister och regionalt cancerregister, identifierade vi 17 481 patienter som fick diagnos bröstcancer under perioden 1989 till 2006 som var yngre än 76 år vid diagnos. Vi tittade med hjälp av cancerregister överlevnaden under 20 års uppföljning. Vi hittade att ILC associerades med högre ålder vid diagnos, större tumörer, hormonpositivitet och väldifferentierade tumörer. Vi noterade en förbättrad överlevnad under de 5 första åren i uppföljningen, men en sämre sådan under perioden 10–15 år efter diagnos. Vid 20 år efter cancerdiagnosen, överlevnad var lika för både patienter med IDC och ILC.

Hur länge har du jobbat med artikeln?

– Det tog flera år att genomföra studien och hämta ut data. Det var olika faktorer som gjorde att jag inte kunde komma ut med en artikel, bland annat brist på tid för forskning. Nu, i och med min anställning på SKAS har jag schemalagd forskningstid, kan jag fokusera på projektet och komma ut med data på längre uppföljning och artikeln som slutresultat.

Vad betyder det att få den publicerad i The Breast?

– Jag är väldigt nöjd med att min artikel publicerades i den. Enbart 15 procent av arbeten som lämnats för publikation accepteras. Tidskriften är väletablerad i bröstcancervärlden.

________

Text och Foto: Bild och Media/Skaraborgs Sjukhus