Skulptör prisas av VGR – rötter i Lidköping

Publicerad torsdag, 23 september 2021, 08:40 av Redaktionen

Eva Hild är en av Sveriges mest välkända och prisade skulptörer. Hennes karaktäristiska skulpturer finns på torg och museer och i privata samlingar över hela världen. I dag tilldelas hon Västra Götalandsregionens kulturpris.

Eva Hild är född och uppvuxen i Lidköping.

– Stipendiet är oväntat och en välkommen uppskattning! Nu får jag möjlighet att utforska nya vägar i mitt konstnärskap, säger Eva Hild.

Eva Hild beskriver själv sina skulpturer som uttryck för hennes inre rum. Inte sällan är känslorna motstridiga och konfliktfyllda.

– Jag försöker undvika att hamna i det alltför harmoniska, säger Eva. Skulpturerna gestaltar min inre berättelse. De kommunicerar kontraster och en dubbelhet – närvaro och frånvaro, luft och materia, styrka och skörhet.

Eva Hild är en välkänd och eftertraktad skulptör. Hon ställer ofta ut på gallerier och i konsthallar över hela världen och hon finns representerad på alltifrån Nationalmuseum i Stockholm till Museum of Arts and Design i New York och the Museum of Modern Ceramic Art i Japan.

Foto: Lidköpingsnytt 2017.