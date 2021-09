Bondfilm medför unik kväll på Folkets hus

Publicerad torsdag, 23 september 2021, 14:30 av Redaktionen

På torsdag kommande vecka (30 sept) har den nya Bond-filmen premiär – bl a i Lidköping. Folkets Hus planerar fem bioföreställningar den kvällen – alla ska visa ”No time to Die” – som filmen heter.

Biljettförsäljningen har redan inletts och intresset är stort. Därför blir det bara James Bond på Folkets Hus denna kväll. Tala om bondfeber.

Daniel Craig är James Bond i den här filmen, det har han varit förr. Men denna gång är James Bond pensionerad och lever ett lyxigt stillsamt liv i Västindien när hans amerikanske kollega dyker upp och vill ha hjälp. Och den hjälpen ges naturligtvis.

Men det händer först på torsdag nästa vecka.

Här är andra nyheter på programmet för Folkets Hus:

Konst just nu är en vandringsutställning som visas i övre foajén i Folkets Hus.

Det är en årlig utställning som visas på olika platser – Lidköping är först ut.

Pig, en enstörig tryffeljägare lämnar tryggheten i Oregons vildmarker för att söka upp den stadsbo som har stulit hans tryffelgris. I Portland finns både den han söker och det brokiga förflutna han helst vill glömma.

Premiär fredag kväll.

Skådespelare/medverkande: Nicolas Cage, Alex Wolff, Adam Arkin, Cassandra Violet, Julia Bray

Se trailer. Biljetter.

The Seventeen har premiär på lördag. Teodora Vasquez var gravid i nionde månaden när hon föll ihop på jobbet. När hon vaknade upp på sjukhuset anklagades hon för att ha dödat sitt barn och dömdes till ett 30-årigt fängelsestraff. I El Salvador råder världens strängaste antiabortlagar och även missfall rubriceras som mord. Filmen följer Teodora och hennes 17 medsystrar i fängelset i deras kamp för att återfå sin frihet.

Språk: Spanska – svensk text

Åldersgräns: 11 år

Se trailer. Biljetter.

Programmet sju dagar framöver:

Fredag

11.00 Lena

12.00 Konstfilmslunch: Älskade planet – vad har vi gjort?

13.15 The Father

14.00 Flummlarna

14-17 Videoverk i urval: Älskade planet – vad har vi gjort? i samband med Global klimataktion på Nya stadens torg

15-18 Öppet i utställningen Konst just nu

16.00 Paw Patrol – Filmen

17.15 More of Everything, Sebastian Kirppu medverkar vid visningen

18.00 After We Fell

19.30 Dune

20.15 Pig

Lördag

13.00 The Seventeen

15.00 Lena

15-18 Öppet i utställningen

16.00 Paw Patrol – Filmen (på Röda Kvarn)

17.15 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

18.15 Dune

19.00 1 2 3 Schtunk: Ett drömspel

20.00 Pig

Söndg

13.00 Ainbo – Amazonas väktare

13.30 Spirit – vild och fri

15.00 Eva & Adam

15-18 Öppet i utställningen Konst just nu

15.30 Paw Patrol – Filmen

17.00 Lena

17.30 Dune

19.15 Tigrar

Måndag

17.30 Lena

18.00 Dune

19.45 After We Fell

Tisdag

17.30 Supernova

18.00 Dune

19.45 Pig

Onsdag

11.00 Lena

11.30 Supernova

13.30 The Father

13.45 The Seventeen

15.45 Paw Patrol – Filmen

16.00 After We Fell

17-20 Geek Academy: James Bond

17.45 Pig

18.15 Alltid nära dig

19.45 Dune

20.30 Malignant

Torsdag

14.00 No Time to Die

14.30 No Time to Die

17.30 No Time to Die

19.00 No Time to Die

20.45 No Time to Die