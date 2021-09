Vänern – 25 centimeter under

Vänersjöfarten återstartar med rusning

Publicerad fredag, 17 september 2021, 09:56 av Björn Smitterberg

Vänerns vattenstånd var på fredagsmorgonen 25 centimeter under det normala för september månad. Nivån var på 44,41 meter.

Nu öppnas Trollhätte kanal och Vänern för sjöfart igen. För Lidköpings hamn väntar en rivstart; Inte mindre än fem fartyg väntas komma på måndag för lossning.

Det är

”Aspen” med last från Hull,

”Wilson Goole” med last från Oristano,

”Katre” med last från Rostock,

”Tuna” med last från Vlissingen och

”Rix Lake” men uppgift om senaste hamn saknas.

På torsdag väntas

”Kinne” – ingen uppgift om senaste hamn.

”Wilson Tees” med last från Oristano.

Till Hönsäters hamn väntas på onsdag ”San Remo” och på fredag ”Sofia”. Inga uppgifter har lämnats om senaste hamn.