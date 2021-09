Mötesplatsen – Gratis anslagstavla. Evenemang och möten – anmäl dina gratis

Publicerad fredag, 10 september 2021, 00:04 av Redaktionen

Här är hela mötesplatsen – skicka in dina evenemang, föreningsmöten, idrott och annat ideellt. Publiceringen är gratis.

Lidköpingsnytts sida för föreningslivet och publika evenemang.

Skicka in ditt evenemang till redaktion@lidkopingsnytt.nu.

FREDAG 10 SEPTEMBER

Folkets Hus i dag

11.00 Supernova

11.00 Tigrar

13.15 The Father

13.30 Flummlarna

15.30 Spirit – vild och fri

16.00 Eva & Adam

17.30 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

18.00 Supernova

20.15 After We Fell

20.30 Malignant

LÖRDAG 11 SEPTEMBER

Välkomnande av ny kyrkoherde

Sävare kyrka: 11 Katarina Björklund installeras av biskop Åke Bonnier. Anm delt till 50026 senast 6 sept.

Romanskonsert

Sigfridskyrkan: 17 Karl-Magnus Fredriksson, baryton, och Magnus Svensson, piano. Arr: Lidköpings konsertförening.

Folkets Hus i dag

12-15 Barnens bästa lördag Pannkakor och pyssel 12-14, föreställning 14-14.45

13.30 Spirit – vild och fri

15.30 Eva & Adam

17.00 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

17.30 The Father

19.45 After We Fell

20.00 Malignant

SÖNDAG 12 SEPTEMBER

Folkets Hus i dag

13.00 Ainbo – Amazonas väktare

13.30 Flummlarna

15.00 Tigrar

15.30 Förhandsvisning: Paw Patrol – Filmen

17.30 The Father

17.30 Pinocchio

19.45 After We Fell

20.15 Malignant

MÅNDAG 13 SEPTEMBER

IFK Lidköping

Idrottens hus: 18 Årsmöte.

Folkets Hus i dag

17.15 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

17.45 Tigrar

18.00 Lidköping pride: Invigning – se www.lidkopingsfolketshus.se

20.00 After We Fell

20.15 Candyman

TISDAG 14 SEPTEMBER

Folkets Hus i dag

17.30 After We Fell

18.00 Lidköping pride:

Filmvisning – se www.lidkopingsfolketshus.se

19.45 Free Guy

ONSDAG 15 SEPTEMBER

Folkets Hus i dag

11.00 The Father

13.15 Tigrar

15.45 Supernova

17.00 Geek Academy: Brädspel

18.00 Dune

19.00 PÅ SCEN: Reflekterad olydnad – Spoken word med Farhiya Fesal

21.00 Dune

TORSDAG 16 SEPTEMBER

SeniorCenter

Digitalt: 10,30 Idag deltar syn- och hörselinstruktören Susanne och berättar mer om hennes uppdrag i kommunen. För att delta behöver du en mailadress, internetuppkoppling samt tillgång till dator med kamera eller surfplatta. För mer info ring: 0510-771288 Anmälan senast tisdag 14 september kl. 12.00 till seniorcenter@lidkoping.se<mailto:seniorcenter@lidkoping.se

E-sport

E-sportcenter Sockerbruket: 17-20 Gortnite Killrace Tournament – Play for Pride 2021. Delta fysiskt på plats. Gratis. Min 12 år.

Lidköpings konsertförening

19: Romansafton (enl prel progr – info) Karl-Magnus Fredriksson (baryton) och Magnus Svensson (piano).

Folkets Hus i dag

17.00 Dune

18.00 FILM & SAMTAL: Om skogen, fri entré. Arr: Lidköpings FN-förening & Lidköpings Folkets Hus

20.00 Dune



FREDAG 17 SEPTEMBER

Bandy

Arenan: 19,30 herrar Villa – Örebro SK

LÖRDAG 18 SEPTEMBER

Prideparad

Framnäsvägen-Stadsträdgården: 13-14. Arr Lidköping Pride.

SÖNDAG 19 SEPTEMBER

Bandy

Arenan: 14 Svenska cupen damer Villa – KS Bandy. 19 herrar Villa – Vetlanda BK

TISDAG 21 SEPTEMBER

Prostatacanserföreningen Skaraborg

Garströms: 14 Prostatagänget, nya medlemmar välkomna. Fika och prat. Arr: Hardy och Hasse.

LÖRDAG 25 SEPTEMBER

Digital klassfotboll

E-sportcenter Sockerbruket: 10-16. För ÅK 4. Info – klicka

SÖNDAG 26 SEPTEMBER

Digital klassfotboll

E-sportcenter Sockerbruket: 10-16. För ÅK 5. Info – klicka

TORSDAG 30 SEPTEMBER

Klubb Maritim

SS Westgötarne´s klubbhus Framnäshamnen: 19 Månadsmöte med Bengt Ahrle, Göteborg, som berättar.

OBS Ev. restriktioner.

LÖRDAG 2 OKTOBER

Digital klassfotboll

E-sportcenter Sockerbruket: 10-16. För ÅK 6. Info – klicka

Konsert Tommy Nilsson

Kinne-Kleva kyrka: 15 och 18. Framflyttad p g a pandemi. Köpta biljetter gäller.

SÖNDAG 3 OKTOBER

Digital klassfotboll

E-sportcenter Sockerbruket: 10-16. För ÅK 7. Info – klicka

TORSDAG 7 OKTOBER

Lidköpings konsertförening

Folkets Hus: 19: (enl prel progr – info) Storbandsjazz med Elaria Storband

FREDAG 8 OKTOBER



Jakt

Hela södra Sverige: Älgjakten börjar (numera på fast datum)

LÖRDAG 9 OKTOBER

Digital klassfotboll

E-sportcenter Sockerbruket: 10-16. För ÅK 8. Info – klicka

SÖNDAG 10 OKTOBER

Digital klassfotboll

E-sportcenter Sockerbruket: 10-16. För ÅK 9. Info – klicka

ONSDAG 13 OKTOBER

Lidköpings konsertförening

Vänermuseet: 19 (enl prel progr – info) Musik av Bach, Paganini och Mozart spelas av Trio Andréas Brantelid (cello), Daniel Härenstam (gitarr) och Nils Erik Sparf (violin).

LÖRDAG 16 OKTOBER

Digital klassfotboll

E-sportcenter Sockerbruket: 10-16. Finalspel för ÅK 4-6. Info – klicka

SÖNDAG 17 OKTOBER

Digital klassfotboll

E-sportcenter Sockerbruket: 10-16. Finalspel för ÅK 7-9. Info – klicka

FREDAG 22 OKTOBER

Lidköpings konsertförening

S:t Nicolai kyrka: 19 (enl prel progr – aktuell info) Göteborg Baroque spelar Bach. Fyra sångsolister och åtta instrumentalister samt Magnus Kjellson (klaviorganum).

TORSDAG 28 OKTOBER

Klubb Maritim

SS Westgötarne´s klubbhus, Framnäshamnen: 19 Månadsmöte, filmafton.

OBS Ev. restriktioner.

TORSDAG 4 NOVEMBER

Lidköpings konsertförening

Folkets Hus: (enl prel progr – aktuell info) Jazzkonsert med Sinne Eeg (sång) och Josh Nelson (piano).

LÖRDAG 13 NOVEMBER

Lidköpings konsertförening

Vänermuseet: 17 (enl prel progr – aktuell info) Vertavokvartetten spelar musik av Sib3elius och Beethoven.

LÖRDAG 20 NOVEMBER

Lidköpings konsertförening

Stenhammarkyrkan: 15 (enl prel progr – aktuell info)Zemlinskikvartetten (tjeckiisk stråkkvartett) och Karin Dornbusch (klarinett) spelar musik av Von Zemlinski, Smetana och Brahms.

TORSDAG 25 NOVEMBER

Klubb Maritim

SS Westgötarne´s klubbhus, Framnäshamnen; 19 Månadsmöte. *

OBS Ev. restriktioner.

TORSDAG 2 DECEMBER

Lidköpings konsertförening

Musikskoloan 19: (enl prel progr – aktuell info) Kammarmusikalisk improvisation för piano och slagverk.