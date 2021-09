Nya filmer på Folkets Hus

Publicerad torsdag, 09 september 2021, 15:27 av Redaktionen

Det är nya filmer på väg till folkets Hus i Lidköping. Men det gäller att se upp – för en har inte premiär förrän i nästa vecka.

Dune

Biopremiär på Onsdag.

Paul Atreides är en briljant och talangfull ung man född med ett storslaget öde som måste resa till den farligaste planeten i universum för att säkra sin familjs och sitt folks framtid. När illasinnade krafter kastas in i en konflikt om tillgången till planetens mest värdefulla råvara – ett ämne med förmågan att låsa upp mänsklighetens fulla potential – kommer bara de som övervinner sina rädslor att överleva.

Språk: Engelska – svensk text

Regissör: Denis Villeneuve

Skådespelare/medverkande: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Zendaya

Se trailer.

Malignant

Biopremiär på fredagen.

Madison blir paralyserad av chockerande syner av brutala mord, och hennes lidande blir bara större när hon inser att dessa mardrömmar faktiskt sker i verkligheten.

Språk: Engelska – svensk text

Regissör: James Wan

Skådespelare/medverkande: Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young, Michole Briana White, Jacqueline McKenzie

Åldersgräns: 15 år (11 år i vuxens sällskap)

Se trailer.

Fredag

11.00 Supernova

11.00 Tigrar

13.15 The Father

13.30 Flummlarna

15.30 Spirit – vild och fri

16.00 Eva & Adam

17.30 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

18.00 Supernova

20.15 After We Fell

20.30 Malignant

Lördag

12-15 Barnens bästa lördag

Pannkakor och pyssel 12-14, föreställning 14-14.45

13.30 Spirit – vild och fri

15.30 Eva & Adam

17.00 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

17.30 The Father

19.45 After We Fell

20.00 Malignant

Söndag

13.00 Ainbo – Amazonas väktare

13.30 Flummlarna

15.00 Tigrar

15.30 Förhandsvisning: Paw Patrol – Filmen

17.30 The Father

17.30 Pinocchio

19.45 After We Fell

20.15 Malignant

Måndag

17.15 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

17.45 Tigrar

18.00 Lidköping pride:

Invigning – se www.lidkopingsfolketshus.se

20.00 After We Fell

20.15 Candyman

Tisdag

17.30 After We Fell

18.00 Lidköping pride:

Filmvisning – se www.lidkopingsfolketshus.se

19.45 Free Guy

Onsdag

11.00 The Father

13.15 Tigrar

15.45 Supernova

17.00 Geek Academy: Brädspel

18.00 Dune

19.00 På scen: Reflekterad olydnad – Spoken word med Farhiya Fesal

21.00 Dune

Torsdag

17.00 Dune

18.00 Film och samtal: Om skogen, fri entré. Arr: Lidköpings FN-förening & Lidköpings Folkets Hus

20.00 Dune

Biljetter