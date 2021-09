Covid på minkfarm i Skara

Publicerad torsdag, 02 september 2021, 10:03 av Björn Smitterberg

Ett fall av covid-infektion hos mink har upptäckts i vid obligatorisk sjukdomsövervakningen på en minkfarm i Skara.

Övervakningen inleddes i sommar som en följd av att alla minkgårdar ska undersökas. det skriver Statens Veterinärmedicinska Anstalt – SVA – i ett pressmeddelande.

Virusarvsmassa med infektionen påvisades med i ett av sex prover som skickats från den berörda gården.

Undersökningen har visat att det påvisade viruset är av en typ som inte tidigare setts i Sverige, men som rapporterats från ett flertal länder inom och utanför EU sedan april 2020. Det handlar således om en mer ursprunglig covid-typ och inte om någon av de senare uppkomna virusvarianter som föranleder särskild oro på grund av förändrade virusegenskaper.

– Det är i dagsläget oklart hur viruset tagit sig in i besättningen och var det kommer från. Samtliga minkgårdar i landet lyder under särskilda smittskyddsrestriktioner för att minska risken för introduktion och vidare smittspridning efter beslut från Jordbruksverket som togs i samband med det omfattande utbrottsom drabbade svenska minkgårdar under hösten 2020, säger statsepizootolog Karl Ståhl på SVA.

Vidare utredning av det aktuella fallet pågår.