Berusad gick till fel hus

Publicerad lördag, 28 augusti 2021, 10:08 av Björn Smitterberg

Här är nattens rapporter vid Polisen – lite försenade på grund av telefel vid Polisen – nu tillrättat.

Polisen har under fredagskvällen och natten till lördagen omhändertagit flera fyllerister. Bl a fick poliser ta hand oim en man sim vid 5-tiden på morgonen försökte ta sig in i ett hus på Majorsallén, men inte komn in. Det visade sig att mannen var vid fel hus.

19,39 Rudenschöldsgatan: en person blir misstänkt för narkotikabrott och brott mot knivlagen.

19,40 Vara: På Karlagatan stoppas en bilist 53 år. Mannen misstänks för rattfylleri och grov olovlig körning.

23,42 Nossebro: Mopedist i 35-årsåldern stoppas och vid kontroll visar det sig att mannen är berusad och rapporteras för rattfylleri.

02,24 Rudensköldsgatan: En man och en kvinna i övre tonåren kontrolleras och blir misstänkt för narkotikabrott. Mannen även för brott mot knivlagen.