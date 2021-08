Privatannonserna – gratis på Lidköpingsnytts marknad

27 augusti

Säljes

Däck

Åretruntdäck 185/70 14 mkt bra mönster 4 st pris 800:- eller hbj.

0735-250447

Säljes

Taklampa

pris 100:-

0734-432099

25 augusti

Säljes

Bra Böckers läkarlexikon

6 st 200 kr

24 augusti

Säljes

Akvarium

med tillbehör. 300:-

tufik1954@gmail.com

22 augusti

Köpes

Varmkompost

Varmkompost ca 300 l

fladder_mus@hotmail.com

21 augusti

Säljes

MC-delar

MC delar till HD 1400 super glide. Halva priset.

0702 632 086

Säljes

MC-jackor

från black eaglae som är nästan nya i storlek 54 & 44. Säljs för halva priset, 500kr per styck.

0702 632 086

20 augusti

Säljes

Frysbox

Cylinda 284 lit. Längd 126 cm Pris 1500 kr. Finns i Lidköping

Tel 0707 441 152

18 augusti

Säljes

Byrå

300 kronor

0708-826 512

Säljes

Matplatsmöbel

Furubord med 4 stolar. 400 kronor

0708-826 512

Säljes

Spegelbyrå

500 kronor

0708-82 65 12

Säljes

Blomkrukor

Fyra stycken Maja blomkruka Nittsjö. Pris 200 kr för alla styckpris 75 kr.

0768 024 292

Säljes

Garderob

Björkfanerad garderob, som ny. Isärplockad, alla delar finns plus skruv och spik. Pris 175 kr. Mått höjd 200 cm bredd 100 cm djup 60 cm.

0768 024 292

17 augusti

Säljes

Spinnspö

Abu Garcia spinnspö av kolfiber modell Vendetta .Längd 240 cm, betesvikt 10 – 30 gram. Med fodral Helt nytt. Nypris ca 800:- Pris kr 495:-

Tel. 0730 619 448

Säljes

hyvelbänk

1700:- finns i Lidköping

tel. 0705 212 265

Säljes

Stort matbord – Annonsen kommer att uppdateras

Fint skick. Ett par märken på skivan och på ett ben. Finns tillhörande stolar. Se nedanstående annons. Pris 300:-.

Säljes

Sex st stolar

i fint men använt skick. Passar till matbord ovan. Dynor medföljer. Pris 300:-.

073-083 5520

16 augusti

Säljes

Flymo Gräsklippare

i bra skick. Pris 400 kr. Finns i Lidköping.

14 augusti

Säljes

Kompressor

Cocraft köpt i februari 2020. Nyskick, lite använd. Nypris 749 kr. Finns i Lidköping. Pris 500 kr.

10 augusti

Köpes

Kattunge



Till tryggt hem på landet. Vi bor i Söne utanför Lidköping.

Säljes

Rörstrand Gallerkrukor

2 st Rörstrands gallerkrukor 16 och 13 cm höga. Pris 400 kr

9 augusti

Säljes

Växtstöd

3 bågar till pallkrage samt 4 buskstöd. Paketpris: 100kr

8 augusti

Säljes

Målning

Oljemålning ”Fruktstilleben” av I. Gustavzon med ram!650:-

tel 070 391 8492 (finns i Lidköping)

6 augusti

Säljes

Damcykel

Crescent 24 vxl Acera. I skick som ny. 3000kr

Tel. 072-3418172

5 augusti

Säljes

TV

Samsung 40 tum Pris 600 kr

072 009 7170

2 augusti

Säljes

Torr furuved

Cirka 1 kbm Pris 400:-

Epostsvar: gunnarssona470@gmail.com

Säljes

Dubbdäck Mercedes A klass -17

Körda en säsong , som nya 205/55 R16 Kumho Pris 5.000 kr

076 163 6999

31 juli

Säljes

Fönsterbänkar i granit

– 230x1365x30

– 230x1350x30

– 190x670x20

Paketpris 300:–

070-263 5957

30 juli

Säljes

TV-Bänk

300 kronor

0708-82 65 12 annelie.stalberg@gmail.com

Säljes

Bokhylla

500 kronor

0708- 82 65 12 annelie.stalberg@gmail.com

Säljes

Soffa

500 kronor

29 juli

Köpes

Snipa



Snipa 5-6 meter med inombordsmotor och sjösättnings-trailer köpes. Allt i gott skick

Säljes

Hylla med skrivbord

Hylla med skrivbord från Ikea 500 kronor. Går också att använda som bara hylla.

annelie.stalberg@gmail.com

Säljes

Soffbord med glasskiva

50 cm högt 97 cm brett Pris 300kr

28 juli

Säljes

Pall

Vit träpall till salu, knappt använd, som ny. Pris 300 kr

Säljes

Tekanna

Rörstrand i mycket bra skick, aldrig använd, stått som prydnad. Pris 1.000 kr

072-317 85 82