Ovanligt många nyheter på Folkans biorepertoar

Det är flera filmer som i dag och under nästa vecka har premiär på Folkets Hus i Lidköping.

Tigrar

Biopremiär fredag. Ronnie Sandahls Tigrar är en film om fotboll, kärlek och att jaga den stora drömmen – med livet som insats. En verklighetsbaserad skildring inifrån de stora arenorna, de drogfyllda festerna och de snabba bilarna. Men också berättelsen om en ung mans brinnande besatthet, fångad i en absurd fotbollsindustri där allt och alla kan köpas för pengar. Snart är det inte längre en kamp om att vinna eller förlora, utan om att överleva.

Språk: Engelska, svenska, italienska – svensk text

Regissör: Ronnie Sandahl

Skådespelare/medverkande: Erik Enge, Liv Mjönes, Johannes Kuhnke, Frida Gustavsson, Maurizio Lombardi

Längd: 1 tim. 56 min

Åldersgräns: 11 år (7 år i vuxens sällskap)

Candyman

Biopremiär fredag. Så länge invånarna i bostadsområdet Cabrini i Chicago kan minnas terroriserades de av spökhistorien om den övernaturlige seriemördaren med en krok till hand som lockades fram om du stod framför spegeln och upprepade hans namn fem gånger. Ett decennium efter att det sista av Cabrini-tornen rivits har konstnären Anthony McCoy och hans flickvän Brianna Cartwright flyttat in i en vindsvåning i den nu hippa delen av Cabrini. Sociala-medier-generationen är helt ovetande om Candyman-historien, men när Anthony börjar använda sig av historien bakom legenden förändras allt …

Språk: Engelska – svensk text

Regissör: Nia DaCosta

Skådespelare/medverkande: Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett, Colman Domingo, Vanessa Williams

Längd: 1 tim. 31 min

Åldersgräns: 15 år (11 år i vuxens sällskap)

Eva & Adam

Biopremiär på 27 augusti. Att bli kär för första gången. Hur vet man? Hur gör man? När Adam kommer som ny till klassen träffar han Eva. Plötsligt blir allt annorlunda. Eva har just slutit en anti-killpakt med sin bästis Annika eftersom alla killar i hela världen är så barnsliga. Men inget är så härligt som den första kärleken. Och inget är så svårt. När Eva och Adam möts i ryska posten är det svårt att stoppa känslorna. Kanske till och med omöjligt.

Språk: Svenska – svensk text

Regissör: Caroline Cowan

Skådespelare/medverkande: Sonja Holm, Olle Cardell, Liv Mjönes, Jonatan Rodriguez, Rakel Wärmländer, Björn Bengtsson

Längd: 1 tim. 23 min

Åldersgräns: Barntillåten

Pinocchio

Biopremiär fredag. Träsnidaren Geppettos trädocka Pinocchio väcks till liv under magiska omständigheter. Den godtrogne Pinocchio blir lätt vilseledd, vilket för honom ut på en äventyrlig resa fylld av magiska varelser och fantastiska spektakel bland vänner och fiender. Drömmen om att bli en riktig pojke kan dock endast förverkligas om han en gång för alla börjar lyssna på sin far.

Språk: Italienska – svensk text

Regissör: Matteo Garrone

Skådespelare/medverkande: Federico Ielapi, Roberto Benigni, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Marine Vacth

Längd: 2 tim. 5 min

Åldersgräns: 7 år (barntillåten i vuxens sällskap)

Reminiscence

Biopremiär 27 augusti. Nick Bannister navigerar i det förflutnas mörka och lockande värld genom att hjälpa sina kunder att få tillgång till förlorade minnen. Han lever i utkanten av den sjunkna Miami-kusten, och hans liv förändras för alltid när han tar emot en ny klient, Mae. En enkel fråga om det förlorade och funna leder till en farlig besatthet. När Bannister desperat söker sanningen om Maes försvinnande, kommer han en konspiration på spåren och måste slutligen svara på frågan: hur långt skulle du gå för att hålla fast vid den du älskar?

Språk: Engelska – svensk text

Regissör: Lisa Joy

Skådespelare/medverkande: Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Thandiwe Newton, Cliff Curtis, Marina de Tavira

Längd: 1 tim. 56 min

Åldersgräns: 15 år (11 år i vuxens sällskap)

After We Fell

Biopremiär onsdag. Just som Tessa fattar sitt livs största beslut, förändras allt. Avslöjanden om hennes familj, och sedan Hardins, kastar tvivel över allt de visste sedan tidigare och gör deras svårt vunna gemensamma framtid svårare att hålla fast vid.

Språk: Engelska – svensk text

Regissör: Castille Landon

Skådespelare/medverkande: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Kiana Madeira, Arielle Kebbel, Mira Sorvino

Längd: 1 tim. 39 min

Åldersgräns: 11 år (7 år i vuxens sällskap)

Schang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Biopremiär onsdag. Redan som mycket ung tränades Shang-Chi av sin hårde far till att bli lönnmördare. Han har sedan dess lämnat sitt förflutna bakom sig och försökt bygga upp ett normalt liv i USA, men han blir mot sin vilja åter indragen i faderns grymma värld.

Språk: Engelska – svensk text

Regissör: Destin Daniel Cretton

Skådespelare/medverkande: Simu Liu, Awkwafina, Michelle Yeoh, Tony Leung, Dallas Liu, Tim Roth

Längd: 2 tim. 12 min

Åldersgräns: 11 år (7 år i vuxens sällskap)

Hela veckans program

Fredag

15.30 Eva & Adam

16.00 Tigrar

17.30 Free Guy

18.30 Pinocchio

20.00 Candyman

21.00 Reminiscence

Lördag

15.00 Eva & Adam

15.30 Spirit – vild och fri

17.00 The Father

17.30 Tigrar

19.15 The Suicide Squad

20.00 Candyman

Söndag

15.00 Eva & Adam

15.30 Ainbo – Amazonas väktare

17.00 Pinocchio

17.30 The Green Knight

19.45 Candyman

20.15 Reminiscence

Måndag

17.15 Respect

17.45 Summer of 85

20.00 Flykt

20.15 Free Guy

Tisdag

17.30 The Father

18.00 Sista brevet från din älskade

19.45 Reminiscence

20.30 Escape Room 2: No Way Out

Onsdag

11.00 The Father

11.30 Respect

13.15 Tigrar

14.30 Summer of 85

15.45 Sista brevet från din älskade

18.15 After We Fell

20.15 Reminiscence

20.30 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Torsdag

17.45 The Father

18.00 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

20.00 Pinocchio

20.45 After We Fell

